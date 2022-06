Es hija de un famoso rockero y fue rechazada en La Voz: quién es Wayra Iglesias

Wayra Iglesias, de 18 años e hija de un famoso rockero, se presentó en La Voz Argentina pero nadie del jurado se dio vuelta.

El estreno de La Voz Argentina 2022 trajo una gran cantidad de caras nuevas como la de Wayra Iglesias, una joven de 18 años hija de un famoso músico de rock nacional que se postuló con la esperanza de una oportunidad para triunfar en la música. Sin embargo, ninguno de los miembros del jurado se dio vuelta y en las redes sociales cientos de usuarios se indignaron.

Wayra se presentó en el reality musical de Telefe con la canción Amor es Presente, de Lali Espósito. Para su mala suerte, ni Lali ni Ricardo Montaner, Mau y Ricky o "La Sole" apretaron el botón para recibirla en su equipo a pesar de ser la hija de un rockero de una banda muy conocida.

"Me crié en un entorno muy musical, literalmente desde la panza. Un día antes de tenerme, mi mamá estuvo en un ensayo. Yo era muy tímida, pero siempre supe que quería hacer esto desde que iba a los shows de papá de chiquita", contó Wayra en su presentación. Y explicó que su papá es el bajista Gabriel "Tete" Iglesias: "Mi papá es bajista de una banda de rock, La Renga. La música está presente desde el día uno".

Montaner le dijo en su devolución que tiene mucho futuro pero que durante toda la canción "hubo mucho divague" y que "no se sostuvo la entonación y la afinación", dos aspectos fundamentales para aprobar esta instancia. "No vayas a pensar que esto fue un fracaso en tu vida. Esto es un paso que hoy no sucedió, pero que va a servirte como experiencia para cuando regreses", la alentó el músico.

Lali coincidió y le dijo que "hubo rarezas en cuanto a la afinación y a la toma de aire" y que por ese motivo no se había dado vuelta. Y apenas la vio, notó que había algo de rock en ella y la invitó a cantar una canción rockera.

"Te veo con un look muy rockera, ¿te gusta el rock? Cantá algo rockero, a ver", le propuso la artista, y Wayra procedió a cantar What's Up?, de 4 Non Blondes. "La Sole" se deslumbró al escucharla y la despidió con un consejo: "No pienses en lo que estás cantando y en cómo lo estás haciendo, sé vos. Te falta eso y la rompés". A los pocos minutos, las redes explotaron con mensajes de apoyo hacia la participante.

Las reacciones de los seguidores de La Voz al ver que el jurado no se volteó por Wayra Iglesias