Entrevista de China Suárez por Fantino: cuándo es, dónde verla y todo lo que tenés que saber

María Eugenia "La China" Suárez le concedió una entrevista a Alejandro Fantino para hablar sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Cuándo es, fecha hora y hora de transmisión, por dónde verla y todos los detalles a tener en cuenta.

Llegó el día en el que María Eugenia "La China" Suárez romperá el silencio. Esta noche, se podrá ver la entrevista que la actriz le brindó a Alejandro Fantino, a quien le manifestó su versión de los hechos sobre lo ocurrido en el escándalo que la involucra con Wanda Nara y Mauro Icardi, más conocido como el Wandagate. En la misma, le responderá a la mediática, quien anoche habló en exclusiva con Susana Giménez en Telefe. ¿Por dónde verla en vivo? Repasá todo lo que hay que tener en cuenta.

Con el fin de esclarecer algunas versiones que circularon desde mediados de octubre pasado, tiempos en los que explotó la farándula argentina, "La China" Suárez contraatacará en una imperdible charla con Fantino, conductor que se desempeña en América TV y que cuenta con una gran experiencia a la hora de hacerle preguntas a protagonistas de renombre.

La entrevista de la exesposa de Benjamín Vicuña con Fantino fue grabada hace algunas semanas, y justo tiempo antes de que Wanda se juntara con Susana Giménez en París (Francia) para brindar su testimonio. Y hasta el momento, tan sólo se filtró una foto del estudio en el que se llevó a cabo el diálogo.

La filtración de la entrevista que Alejandro Fantino le hizo a María Eugenia "La China" Suárez.

De qué hablará La China Suárez en la entrevista con Fantino

María Eugenia "La China" Suárez brindará su versión de los hechos sobre el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. El conductor, Mariano Iúdica, resaltó que la actriz le pidió a sus abogados que estén atentos para hacerle una "denuncia por calumnias e injurias" a la pareja del futbolista de PSG. En tanto, y según resaltó Rodrigo Lussich, en "El Show de los Escandalones", la actriz no brindará demasiados detalles del encuentro con el futbolista. "Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada", avisó el conductor en el programa emitido por América TV.

Cuánto dinero cobró La China Suárez por darle la entrevista a Fantino

De acuerdo a lo que indicó Estefi Berardi en Mañanísima, María Eugenia "La China" Suárez cobró una verdadera fortuna por brindarle una entrevista a Alejandro Fantino. "Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares", indicó la periodista.

Por dónde ver la entrevista de La China Suárez con Fantino

La entrevista de María Eugenia "La China" Suárez con Alejandro Fantino se transmitirá tan sólo por Star+, plataforma de streaming que fue lanzada hace unos meses y que tiene un costo de aproximado de $880 pesos mensuales ($8.800 anual) o en combo con Disney+, por $995 pesos al mes.