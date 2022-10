Encontraron infraganti a Rusherking: "La China se va a enterar"

Rusherking planeaba darle una sorpresa a Eugenia "La China" Suárez y se la arruinaron en vivo, durante un magazine de televisión.

El amor de Eugenia "La China" Suárez y Rusherking sigue creciendo, al punto de llegar a una instancia emocionante: el compromiso. Pero lo que iba a ser una sorpresa del músico a la actriz terminó completamente arruinado tras una filtración que disgustó a Carmen Barbieri, quien no dudó en lanzar una mirada desaprobatoria a uno de sus panelistas.

La revelación se dio en Mañanísima (Ciudad Magazine), magazine conducido por la capocómica que participó como jurado de ShowMatch y como participante en MasterChef Celebrity 2, el encargado de lanzarla fue el panelista Pampito, detallando el plan del trapero para sorprender a la actriz: "Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'. Yo no sé si lo sabía 'La China', capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar…".

Incómoda por la noticia, Carmen Barbieri soltó una picante reprimenda contra Pampito: "¡Era una sorpresa y se la estamos arruinando!". Recapacitando en sus actos, el panelista se apuró a responder: "Tienen razón, no me di cuenta".

Beto Casella estalló contra La China Suárez y Rusherking en Bendita

Beto Casella se mostró completamente enojado por una situación vivida con "La China" Suárez y Rusherking. Todo se remonta a cuando algunos integrantes de Bendita TV se encontraron a la pareja en un bodegón y la actitud de los jóvenes fue motivo de polémica ante los ojos del conductor estrella de El Nueve.

"Cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, era como si no lo estuviera viendo", describió Beto, haciendo referencia a que incluso el periodista deportivo quiso saludarlos. Enojado, el conductor siguió su relato de manera eufórica: "Fue la indiferencia y el desprecio absoluto". A pesar del mal momento, Casella optó por defender a sus compañeros: "Se me dirá que no tiene obligación de saludar, que fue lo que pasó. Capaz están confundidos de programa o de género, porque el que ve este programa sabe que nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de 'La China' Suárez". A su vez, la panelista Alejandra Maglietti también opinó al respecto de la tensa situación vivida en el comercio gastronómico: "No nos dijeron ni un hola, una cortada de rostro tremenda".