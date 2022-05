En una velada que dividió las aguas, una participante quedó fuera de El Hotel de los Famosos

En un jornada guiada por la emoción una participante quedó fuera del certamen de El Trece.

Un nuevo concursante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida y compleja gala de eliminación. La emisión del lunes dejó fuera a una participante y marcó un antes y un después dentro del reality show. Tras enfrentar una competencia complicada que mezclaba la estrategia con la destreza física, una querida participante quedó fuera.

Luego de haber sido elegidas por sus compañeros y perder en la instancia del laberinto, Silvina Luna y Majo Martino compitieron en "la gran H" y se enfrentaron a un reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo una logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganador del desafío.

Minutos antes de enfrentarse a esta complicada, las sentenciadas hablaron del cariño que se tienen mutuamente y de lo agradecidas que estaban por su paso por el programa y la gran amistad que habían formado en conjunto. Además, ambas artistas recibieron regalos por parte de sus familiares y seres queridos que le dedicaban unos emotivos mensajes de apoyo y le enviaban todas las energías para continuar en el programa.

Finalmente Silvina Luna se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos. Agradecida por la oportunidad que le brindó el programa, la modelo e influencer se despidió con gran emoción en su voz. "Quería que se quede Majo. Que empiece a creer en ella y que no le importen las cosas que le digan. La voy a estar apoyando. Me espera la vida hermosa que tengo afuera, me voy con el corazón lleno", dijo Luna antes de despedirse.

Más allá de esta despedida, la producción de El Trece ya anunció que habrá una instancia de repechaje y Silvina Luna confirmó su asistencia para lograr una segunda oportunidad dentro del reality show.

Un complicado balance para Majo Martino

Pese a estar sentenciada a la gala de eliminación y jugarse su continuidad en el programa, Majo Martino recibió una terrible noticia minutos antes de competir en la "gran H": fue nombrada como el peor miembro del staff.

"Esto es un divague total", lazó Majo Martino cuando se enteró de esta decisión por parte de las autoridades del programa. Y aunque si bien la conductora quedó dentro del programa y eliminó a Silvina Luna, durante la semana Martino tendrá que volver a formar parte del staff por haber tenido la mala racha.

Por otro lado, antes de participar de la gala de eliminación, Majo Martino recibió un regalo por parte de su hermana que la hizo quebrar en llanto, ya que le recordó muchísimo a su mamá. "La perdí hace muy poquito", explicó la artista.