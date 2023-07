En Telefe filtraron el drama de salud que vive una figura de Masterchef: "Necesita un tiempo muy largo"

La humorista atraviesa un complicado momento de salud mental. Dani La Chepi habló sobre su cuadro y contó cómo lo vive.

Dani La Chepi atraviesa un mal momento debido a su salud mental y contó cómo vive esta situación en sus redes sociales. El periodista Lío Pecoraro dio detalles en Telefe sobre el momento que enfrenta la exparticipante de Masterchef Celebrity y le envió buenas energías para una pronta recuperación.

La instagramer ha hablado en varias oportunidades sobre los problemas de salud que ha enfrentado respecto a algunas adicciones como el alcohol y tendencias depresivas. Asimismo, desde hace meses no aparece a nivel público ya que sufriría una recaída en esas inconvenientes y estaría en tratamiento.

"Daniela habló de tres situaciones: ansiedad, depresión y anorexia nerviosa. Esto afecta a muchísima gente", comunicó Pecoraro en A la Barbarossa y reivindicó al importancia de hablar de estos temas en público para generar consciencia al respecto y ayudar a aquellos que padecen lo mismo. "En este caso puntual, ella necesita un tiempo muy largo para no exponerse. Lo único que hacía era agarrar su teléfono para subir algún contenido que tuviera pautado con alguna parca y nada más", agregó Pía Shaw. Pecoraro citó que "la Chepi" habría empezado con problemas para levantarse de la cama y que habría vuelto a tener problemas con el consumo de alcohol.

Dani La Chepi, sobre su exigencia a nivel laboral

"Me falta disfrutar un poco más, tomarme el tiempo y disfrutar hacerlo, lo hablo mi psicóloga. Tengo como un impedimento de disfrute, viste muy criada a lo tano de laburar, laburar, laburar, laburar, porque puede faltar y no tiene que volver a faltar. Entonces todo el tiempo estoy luchando con la exigencia. Esta frase de mi padre: 'las vacaciones se inventaron para sacarle plata a la gente'. Todo el tiempo trato de salir de ahí. ¿Pudiste? No, pero lo laburo", comentó la humorista en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra hace dos años. Y agregó: "Es como que las oportunidades para nosotros los argentinos y argentinas, en general, esta cosa de que te llega un laburo, primero decir que sí, pero después hay tiempo para decir que no y nada. Yo me crié con una imagen de familia de todo el tiempo de 'cuida el cambio chico', y 'guarda lo que puedas'".

"La Chepi" atribuyó su incapacidad a decir que no a ofertas laborales a que durante mucho tiempo vivió con lo justo y sabe lo que es tener que cuidarse al extremo a nivel económico para llegar a fin de mes.