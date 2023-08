En la cara de Jonatan Viale: Susana Giménez dijo lo que nadie esperaba de Sergio Massa y sorprendió al conductor

Susana Giménez eludió una pregunta de Jonatan Viale en su programa de La Nación Más y lo sorprendió en vivo. El video del incómodo momento.

Susana Giménez fue invitada al programa +Realidad, que conduce Jonatan Viale en LN+ y descolocó al conductor con una inesperada reflexión sobre Sergio Massa antes de las Elecciones 2023. La entrevista giró, entre otras cosas en torno a la situación actual del país en el marco de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se van a realizar el 13 de agosto.

En la emisión del lunes 7 de agosto por LN+, Jonatan Viale llevó adelante una entrevista telefónica con Susana Giménez, quien en muchos momentos se contuvo para responder algunas preguntas. "No me hagan responder esas cosas", sostuvo en varias oportunidades. Pero cuando el periodista le hizo una pregunta sobre el gobierno, la respuesta de la diva no fue lo que él esperaba y se vivió un incómodo momento en vivo.

Susana Giménez defendió a Sergio Massa frente a Jony Viale

Primero, la diva habló de cómo extraña a sus amigos mientras vive en Uruguay, pero además reveló que siempre votó Juntos por el Cambio: "Siempre lo dije y no voy a cambiar ahora". Sin embargo, minutos más tarde Jonatan Viale le hizo una pregunta vinculada al gobierno actual para descolocarla y la exconductora de Telefe le marcó la cancha. "¿Esperabas un poquito más de este gobierno de Alberto, de Massa, de Cristina?", indagó el periodista, quien fue interrumpido inmediatamente.

"No ¿cómo Massa? Si no es gobierno", lanzó. "¿Cómo que no es gobierno? ¡Es el ministro de Economía!", contraatacó Viale en un tono de pocos amigos. Susana continuó con su respuesta, profundizó en relación al trabajo de Sergio Massa, comentario que no le gustó nada al conductor de LN+.

"Bueno, está bien, pero no es presidente, es ministero de Economía. Sí, estaba el dólar a $250 y ahora está a $600, qué se yo, no sé. No entiendo cómo puede ser, si hay algo que no entiendo es de números", explicó sacándole el peso de la situación económica del país al precandidato por Unión por la Patria. "La verdad que no quiero opinar, no quiero recibir un reto", indicó dando por finalizada su respuesta. "Está bien, está bien", repetía Viale interrumpiéndola y con notable incomodidad.

Salió a la luz la nueva interna entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: crece la polémica en LN+

La interna entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann no para de crecer. Luego de que los pases entre sus programas en La Nación+ terminaran de forma abrupta, salieron a la luz varias especulaciones sobre el tema. Incluso, Jonatan Viale rompió el silencio sobre el tema y aclaró la situación. Pero ahora, se reveló un nuevo detalle que habría distanciado a los periodistas.

Según dio a conocer Laura Ubfal en su blog de noticias, el verdadero motivo de la pelea entre Feinmann y Viale se habría desatado por las decisiones de la producción del canal. En un principio, la expanelista de Gran Hermano destacó que Eduardo se enojó en primer lugar debido a que Viale habría dicho que él "se fue en avión privado a Miami para ver a Messi" cuando, en realidad, estaba en su casa con su hija bebé.

Por este motivo, Feinmann decidió no hacer más el pase justificándose en que "favorecía el rating de Viale". Sin embargo, según reveló Ubfal, la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de que Susana Giménez visitara a Jonatan este lunes 7 de agosto en su ciclo +Realidad.

"Feinmann acusa a Viale de siempre quedarse con los mejores invitados", subrayó Ubfal. "Otro motivo de bronca para él es que Susana eligió a Jonatan para hablar en tv", continuó Feinmann sobre la famosa conductora que regresó al país para votar en las PASO el próximo domingo 13 de agosto.