En el programa de Horacio Cabak le pegaron a La Joaqui: "Lavar los platos"

La cantante fue receptora de una gran ola de críticas tras una entrevista. Miembros del programa de TV de Horacio Cabak fueron letales con La Joaqui.

La Joaqui es una de las cantantes de trap con más resonancia de estos tiempos a nivel nacional y su popularidad la llevó a ser jurado del nuevo reality show de Telefe, Got Talent Argentina. Ese lugar le significa a la cantante un nivel de exposición más alto y, por ende, mayores posibilidades de recibir críticas; de esa manera, los integrantes de La Jaula de la Moda opinaron sobre un reciente look de la artista y fueron letales.

La cantante saltó a la fama masiva por sus tracks Butakera, Dos besitos y Tu Amor en 2022 y desde ese momento su carrera no deja de ascender. Además, La Joaqui ha estado nominada por diferentes proyectos a los Premios Gardel, Premios Juventud y los MTV Millennial Awards. A pesar de su recorrido artístico, la artista no está exenta de la crítica y una reciente visita al programa de Verónica Lozano en Telefe le significó una fuerte ola de comentarios negativos sobre su imagen.

La Jaula de la Moda es un ciclo que Horacio Cabak lleva adelante desde hace años acompañado por diseñadores de moda como Fabián Medina Florez, Fabián Paz, Mariano Caprarola, Santiago Artemis y muchos más modistos que han rotado en el panel del ciclo. En la última emisión, aprovecharon el look de La Joaqui para desquitar todo su repudio: "Yo banco el look porque (los guantes) coinciden con el pantalón y también con el pelo", comenzó a modo irónico Artemis.

"Para mí, la Joaqui no le pega nunca con el look", sostuvo Paz. Mientras que Medina Flores apuntó: "La única magia de esa manga fue poquito, porque la entrevista tiene un plano corto, y para la gente ella quedó con una remera blanca y un vaso amarillo en la mano". Las figuras de TV analizaron el look de la cantante desde una foto de Twitter cuyo epígrafe rezaba: "La Joaqui fue de Vero Lozano con los guantes de lavar los platos".

La Joaqui se quebró al hablar de su salud mental

La cantante habló con Lozano sobre su presente personal y se abrió sobre sus comienzos en el medio. "Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente. Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación)", relata La Joaqui.