Emotivo: Julieta Antón volvió a ShowMatch tras ser apuñalada por un alumno

En noviembre del año pasado, la bailarina Julieta Antón fue acuchillada por Sebastián Villareal, un joven de 30 años obsesionado con ella. Luego de meses de lucha, la joven compartió su regreso a El Trece.

El 2020 de Julieta Antón estuvo teñido de negro luego de que, en noviembre, la bailarina fuese apuñalada por un alumno a la salida de una escuela de danza en Palermo. El agresor fue identificado como Sebastián Villareal, un joven de 30 años que estaba obsesionado con Julieta. Luego de meses oscuros, la afectada pudo retomar su trabajo en ShowMatch La Academia y tuvo una recibida a pura emoción.

La situación causó dolor en el mundo artístico y este martes, Julieta volvió a la pista de ShowMatch donde mostró que todo lo malo que le sucedió quedó atrás. Reconciliada con su exnovio, Mati Napp, Antón dejó todo en la pista con la coreográfia de Shuffle dance junto al equipo del actor Agustín "Cachete" Sierra.

"QUÉ ENERGÍA! Gracias a este team increíble que hizo que este ritmo sea recontra disfrutable, no te das una idea lo que aprendo de vos! Sos único! Gracias GRACIAS! y son una BOMBA! Lo que les espera, placer compartir con bailarines como Uds. Muy feliz y agradecida!", escribió en sus redes sociales, muy feliz de haber regresado al trabajo.

El dramático episodio de noviembre de 2020 unió nuevamente a Antón y Napp, y afianzaron su vínculo de amor. Sebastián Damián Villarreal, de 30 años, quien estaba obsesionado con ella manifestó en un informe interdisciplinario que posee “alucinaciones auditivas de comando”, y que intenta callar esas voces practicando ejercicios de respiración, rezando y bailando, según lo detallado. Dicha información la comunicó el periodista Mauro Szeta, en base al informe de los peritos.

"Es un alumno que empezó a tomar clases por Zoom... Él tenía actitudes de intensidad. Prefiero no hablar mucho del tema, me pone un poco mal todo esto. Él iba a las clases dos horas antes, y ayer pasó lo mismo. Yo siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto. Sofi fue mi ángel. Fue horrible", había expresado Antón a Ángel de Brito tras ser atacada.

Además, el joven les dijo que desea “volver a casa y pedirle perdón a Juli”, por haberla agredido, por lo que los expertos detectaron etapas de “enamoramiento y desilusión” hacia su víctima, cuyo diagnóstico presunto de Villarreal es “descompensación psicótica en trastorno psicótico crónico y retardo mental”. Antón fue trasladada al hospital Pirovano cortes profundos en el brazo, otro no tan profundo en el cuero cabelludo y algunos cortes más en el resto del cuerpo. El agresor fue internado en un hospital neuropsiquiátrico.