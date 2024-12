Ella Marcovecchio rompió el silencio tras la muerte de Lanata: "No puedo"

Jorge Lanata murió pasadas las tres de la tarde del lunes 30 de diciembre.

Murió Jorge Lanata a los 64 años en la jornada del lunes 30 de diciembre y dejó en shock al mundo de los medios. Horas después de que se diera a conocer la triste noticia que conmocionó a la televisión, Elba Marcovecchio, su esposa, rompió el silencio a través de un desgarrador mensaje.

La muerte de Lanata despertó muchas reacciones en el ambiente dada la trascendencia del conductor, quien se encontraba internado en el Hospital Italiano con un cuadro de salud delicado desde el pasado 14 de junio de 2024. Además de colegas y gente del medio, se esperaba el testimonio de su entorno y Elba Marcovecchio utilizó sus redes sociales.

El posteo de Elba Marcovecchio.

"No puedo despedirte… No puedo soportar que sea verdad...", escribió la abogada en su cuenta de Instagram. Bárbara y Lola, sus hijas, no se expresaron públicamente por el momento. Cabe recordar que el vínculo entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio tuvo su inicio en 2020 en un marco laboral.

Su primer contacto ocurrió durante una mediación judicial, en la que Marcovecchio representaba a Flor de la V en una disputa legal contra Lanata. Aunque se trataba de un contexto formal, ambos han expresado que la conexión fue instantánea. “Después de la primera cena con Jorge, cancelé todo. Me di cuenta de que estaba de novia”, había dicho la platense en entrevistas, mientras que el reconocido periodista definió la relación como un flechazo a primera vista.

El desgarrador llanto de Luis Ventura por la muerte de Jorge Lanata

Jorge Lanata murió a los 64 años y decenas de personalidades mostraron su dolor ante la noticia. Una de ellas fue el periodista de espectáculos Luis Ventura, que se quebró en llanto y recordó su historia personal con el conductor de Periodismo para todos y Lanata sin Filtro.

En A la Tarde (América TV) Karina Mazzocco le dio la palabra a Luis Ventura, que se mostró muy dolido por el fallecimiento de Jorge Lanata y habló de su relación de idas y vueltas con él: "Más allá de las diferencias que tuve con él, más allá de las trompadas que nos dimos y las peleas... como decía mi viejo 'sé respetar a las personas por su inteligencia' y Lanata lo era. Quizás él nunca se haya dado cuenta pero por supuesto que aprendí mucho de él, por eso había cosas que se las peleaba. Yo consideraba que había algunas cosas que había adoptado él no estaban de acuerdo con mi pensamiento, con mi sentimiento, y a lo mejor con el tiempo entendí algunas".

Quebrado en lágrimas, Ventura agregó: "Quiero que APTRA le envíe una corona, como corresponde (...) Era un guapo y un filósofo al mismo tiempo. Era un tipo que, en determinado momento, tituló en Noticias 'nunca trabajaría en Clarín' y terminó abrazado a todo el Grupo Clarín".

Además, Ventura recalcó que "nunca dejó de admirarlo" y que, más allá de su pelea con Lanata, se puso feliz cuando el periodista lo tuvo en cuenta para uno de sus ciclos: "Me puso feliz que me invitara a su programa".