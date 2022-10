El video que prueba que Wanda Nara entró al country de L-Gante y Tamara Báez

Salió a la luz un video de Wanda Nara ingresando al country en el que vive Tamara Báez, la expareja de L-Gante. Estas imágenes coinciden con el video que Tamara subió a sus redes sociales llorando y mostrando su casa toda revuelta, acusando a Wanda y al cantante de haber entrado a su casa a robar.

El video fue filmado por una joven vecina del country a las 14:30 horas, justo un rato antes del video que Tamara publicó mostrando toda su casa revuelta. En el clip, se puede ver a Wanda dentro de un auto estacionado y se escucha la voz de la joven que lo grabó diciendo: "Chicas, está Wanda Nara". Por otro lado, también se filtró la lista de las personas que ingresaron al country, en la que figura el nombre de la empresaria.

“Wanda Nara ingresando al country donde vive Tamara ayer a las 14:30 horas. No sé a qué fueron, pero tenemos pruebas de que está autorizada a entrar", relató Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) mientras se proyectaba el video en pantalla. "Pero no sé, yo no creo que Wanda tenga algo que ver con esto. Wanda no lo necesita. Es un lío bárbaro, Wanda también se junta con esta gente que tiene un montón de problemas y su separación (de Mauro Icardi) también es un problema... Me parece que a ninguno de los dos le sirve esto", opinó la panelista.

"O Tamara está mintiendo...", sugirió "Pampito". "Yo no creo que esté mintiendo", sostuvo Berardi. "Yo tampoco. Es muy loco que a las dos de la tarde ingresó Wanda con L-Gante a ese country y a las tres, cuatro de la tarde, Tamara sube un video llorando diciendo que le faltan cosas de la casa", observó el panelista. "Si yo no lo veo, no lo creo. Pero como podemos verlo, tenemos pruebas", apuntó Carmen Barbieri.

"Ahí se le ve el pelo rubio, es Wanda ingresando al country. Tenemos también el sistema de control al acceso de country, donde está el nombre de Wanda Nara. Están mucho juntos, todo el tiempo. También estuvieron en un boliche, primero en Áfrika y después en otro", argumentó Berardi, mientras en pantalla mostraban el documento.

Tamara Báez confirmó los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara

Recientemente, Tamara Báez rompió el silencio en A la Tarde (América TV) y confirmó que las versiones de romance entre el cantante y la empresaria son reales. "¿Te consta que L-Gante está saliendo con Wanda Nara?", le preguntó Karina Mazzocco, la conductora. "Sí, yo lo tengo súper confirmado desde hace tiempo", respondió la influencer. "¿Cómo lo confirmaste?", le preguntó Mazzocco. "Y, no lo puedo contar, pero con una persona muy cercana a él", contestó Báez. "¿Ellos duermen juntos?", le preguntó Karina. "Sí. Pero no me causa nada porque yo quiero estar tranquila. La verdad, yo quiero salir de todo el entorno de él", concluyó la joven.