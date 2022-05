El video de la descomunal caída de Robertito Funes en vivo

El conductor se puso a bailar, no vio un escalón de la escenografía y protagonizó un terrible golpe.

Luego de trabajar 15 años para C5N, Robertito Funes Ugarte se trasladó a la TV Pública con un nuevo programa. Es allí donde protagonizó un desopilante momento al aire que, en principio, preocupó a parte de la producción.

En la edición de ¿Quién sabe más de Argentina? de este miércoles, se lo vio al conductor bailando al ritmo de El Farolito de Los Piojos mientras la locutora informaba el puntaje de los participantes que estaban jugando. En pleno baile Robertito terminó en el piso y causó la risa inmediata de los presentes, salvo de un productor que fue a socorrerlo.

"No, estoy bien, estoy bien", dijo mientras se levantaba del suelo llevando calma y hasta riéndose de sí mismo. Los concursantes comenzaron a aplaudirlo y la locutora lanzó: "¿Podés parar de caerte Roberto?".

La terrible caída fue de espaldas donde dio un paso hacia atrás y su talones impactaron contra el escalón de la escenografía del piso, lo que desembocó en la caída y un grito de sorpresa lanzado por el conductor. "Ay Díos mío, se rompió un poquito la..", dijo señalando el escalón con el que se tropezó.

"¿No me golpeé, no? ¿Estoy peinado?", consultó a la producción de "¿Quién sabe más de Argentina?" mientras miraba a cámara. Después de aproximadamente un minuto el programa volvió a su curso y el juego continuó.

Robertito Funes Ugarte estalló contra C5N

Robertito Funes Ugarte lanzó un un filoso ataque en contra de C5N (señal que lo vio crecer como profesional, en roles de movilero y conductor de noticieros y magazine de archivo como Sobredosis de TV), pero no se percató en la contundente respuesta que le darían sus compañeros de trabajo. Los detalles del picante cruce entre el conductor "apolítico" y la señal de noticias.

"Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte”, comenzó Robertito en su fulminante descargo sobre el entorno que lo acompañó durante su paso por C5N. "Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años", agregó, notoriamente enojado, en diálogo con Por si las moscas.

Por otro lado, aprovechó para señalar: "Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas. Desde hace cinco años C5N se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores también”. Acto seguido, procedió a reafirmar que no se considera ni macrista ni kirchnerista, y que prefiere denominarse como "apolítico".