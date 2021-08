El video de Fabiola en Olivos: ridículo momento de Canosa bailando "Pepepe"

La conductora macrista arremetió contra la Primera Dama y calificó a Argentina como "República de morondanga", tergiversando el término que utilizó Cristina Kirchner para lapidar al macrismo.

Viviana Canosa se desató en los primeros minutos de su programa en A24 y al ritmo de la Samba brasilera "Pepepe" -clásico de las fiestas y casamientos- bailó y cantó mientras sus pantallas reproducían el video del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos. "Somos una República de morondanga", graznó tergiversando y manipulando las declaraciones de Cristina Kirchner para calificar al macrismo.

Luego de bailar, pedir que se suba la música y mover los brazos de manera desquiciada, la conductora ultra macrista lanzó: "Esto es una cosa de locas. Welcome to the morondanga republic. (...) Yo recuerdo mi cumpleaños el año pasado, ni soplaba la velita porque la saliva era un arma mortal. Además lo pone El Destape web".

"¿Esto es un video oficial o oficialista?", se burló Canosa. "El Destape lo publica y hace un paralelo con la diferencia de la investigación que publicó el mismo medio sobre las visitas de jueces y fiscales que perseguían a dirigentes populares en el Gobierno de Mauricio Macri", aportó Battaglia, uno de los panelistas de Canosa.

"Ver esto es absolutamente indignante. En ese momento no podíamos ni besar, ni abrazar, ni reunirnos, ni velar a nuestros muertos. Quiero escucharte Campolongo", agregó Canosa. "Esto es como los últimos días de Pompeya", siguió el panelista de la conductora. Minutos después, "Ya no hay manera de rescatar confiabilidad (...) Quiero pedirle al Presidente que intenten gobernar", lanzó Campolongo.

Tal como publicó Roberto Navarro según afirman fuentes cercanas de Juntos y del canal LN+, Macri estuvo tras la operación desde el primer día: la estrategia fue mostrar primero la foto y dos días antes de las elecciones los videos. Fuentes de Juntos y de La Nación señalan que Mauricio Macri se volvió un obsesivo en el manejo del canal, que se involucra en la producción y hasta les habla por cucaracha a algunos conductores. El que más lo escucha es Luis Majul.