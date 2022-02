El vergonzoso momento de Lali Espósito frente a Leo Messi: "Te juro que no soy así"

Lali Espósito tuvo que salir a pedirle disculpas públicas a Lionel Messi por un contenido picante que subió a "mejores amigos" en Instagram.

Lali Espósito estuvo como invitada en el programa español El Hormiguero durante su estadía en España, país al que viajó para promocionar su nueva música. En un momento de la conversación, contó una incómoda situación que vivió con Lionel Messi y se volvió viral en las redes sociales.

Resulta que Lali, al igual que muchas celebridades y personas con muchos seguidores en Instagram, sintió la necesidad de crearse una lista de “mejores amigos” que ofrece la aplicación para poder subir fotos y videos y que solamente los vea un pequeño grupo de personas que ellos mismos eligen. Tras haber agregado a Messi a su lista, cometió un error que le hizo pasar bastante vergüenza.

“Me pasó algo tremendo. Bah, tremendo. Estoy exagerando, pero para mí fue un poco fuerte”, comenzó Lali. “Yo tengo una lista de ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo: ‘Entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga '¿Qué le pasa a esta loca?’. Entonces subí una cosa graciosa y bizarra sobre mi vida, jodiendo con un amigo”, continuó.

Cuando se dio cuenta de que la estrella del fútbol estaba en su lista ya era demasiado tarde: había visto el video. “De pronto veo que lo había visto Leo Messi. Yo lo agregué a ‘mejores amigos’, pero me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social con mis amigos ahí gritando. No iba en pedo, pero parece que estoy en pedo todo el rato”, bromeó la artista.

Por esto mismo, Lali sintió que le debía una explicación y aprovechó la situación para decirle, en tono de broma, que no está tan loca como parece. “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Y dije: ‘Ay, Leo. Te juro que no soy así todo el rato, te quiero’. Así que Leo, si pensás que no estoy bien tenés razón, pero no me dejes de seguir’”, cerró.

Lali Espósito reveló quién es el jugador de la Selección Argentina que más le gusta

Recientemente, Lali jugó a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y uno de ellos le preguntó cuál le parece el jugador más lindo de la Selección Argentina. Aunque prefirió no dar nombres, subió una foto ilustrando su respuesta de una forma divertida y original: adjuntó una imagen de La Casa de Tucumán, haciendo alusión a “Joaquín “Tucu” Correa, nacido en Tucumán.