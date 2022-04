El último deseo de Hilda Bernard antes de morir: "Me lo voy a llevar"

Se conocieron detalles acerca del último deseo que manifestó Hilda Bernard antes de su muerte. Qué fue lo que dijo la reconocida actriz.

Hilda Bernard murió este miércoles 20 de abril. Así lo dio a conocer la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado que publicaron en las redes sociales. La actriz que representó de gran manera a los personajes villanos, y que formó parte de telenovelas exitosas como Chiquititas, Floricienta y Rebelde Way, entre otras, tenía 101 años. Pero, ¿cuál fue el último deseo que manifestó antes de su muerte?

"Quiero que me recuerden buena. A la mala de la televisión no tienen que creérsela", señaló Bernard en referencia a los papeles de "villana" que protagonizó en diversas telenovelas y películas. En una entrevista que le concedió a Clarín en 2019, profundizó: "Los actores no seríamos buenos en lo nuestro si no supiéramos jugar a la maldad. Cualquier malo haría de malo y listo el problema".

Por otra parte, y con relación a cómo dijo que le gustaría que la recuerden tras su muerte, Hilda sostuvo que siempre dio todo por sus familiares: "Yo sé que al país no le dejo nada extraordinario, lo más importante que me voy a llevar y a dejar es el amor que di a mi familia".

Hilda Bernrard murió a los 101 años.

Hija de un padre inglés y de una madre austríaca, Bernard nació en Puerto Deseado (Provincia de Santa Cruz) y luego hizo una gran carrera en la actuación, donde obtuvo un Martín Fierro en 1992 como mejor actriz de reparto en la telenovela Antonella (El Trece) y otro Martín Fierro a la trayectoria en 2015.

Las principales obras que protagonizó Hilda Bernard:

La extensa labor teatral de Hilda Bernard incluye títulos como "Martín Fierro", "Mataron a un taxista", "Felices fiestas, león", "Cuando el tiempo está después", "Concierto de aniversario", "El último encuentro", "Póstumos".

En radio, se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre otros.

En su nutrida trayectoria televisiva se encuentran las ficciones "Chiquititas", "Alta Comedia", "Muchacha italiana viene a casarse", "Antonella", "El amor tiene cara de mujer", "Rosa... de lejos", "Floricienta", "Rebelde Way", "Se dice amor", "La extraña dama", "Cosecharás tu siembra", "Celeste", "Pobre Clara".

En cine, trabajó en "Mala gente", "Cuerpos perdidos", "Vení conmigo", "Autocine mon amour", "El reclamo", "Cama adentro", "Rebelde Way", "La sombra de Jenninfer", entre otros filmes.