El último adiós Gerardo Rozín en la Peña del Morfi: un homenaje entre lágrimas y emoción

A una semana de su fallecimiento, el programa que conducía Gerardo Rozín lo despidió con un emotivo homenaje y más de 50 artistas en vivo.

Este domingo 20 de marzo, la producción de La Peña de Morfi emitió un homenaje en vivo para Gerardo Rozín, el cual contó con la presencia de sus colegas, familiares y artistas invitados que honraron la memoria del querido conductor. Con una emisión especial del emblemático programa que Rozín llevó a cabo durante tantos años, Telefe le dio su último adiós al multifacético conductor.

Gerardo Rozín falleció el pasado 11 de marzo a los 51 años luego de una extensa lucha contra el cáncer. Desde entonces, los artistas y colegas allegados a él lo despidieron de forma personal a través de las redes sociales. Sin embargo, en este homenaje la producción recorrió la extensa carrera de Rozín, halagó su comprometido trabajo para difundir la cultura musical de Argentina y resaltó, sobre todo, su calidez humana. Esta emisión especial fue conducida por Jésica Cirio y Zaira Nara (compañeras de Gerardo en La Peña de Morfi) y Julieta Prandi (co-conductora de Gracias por Venir, Gracias por Estar).

"Es un día difícil, pero somos parte de una gran familia que creó Gerardo, cada músico y artista que pasaba por La Peña era celebrado y es lo que vamos a hacer nosotros. Cincuenta artistas van a decir presente con una canción, que era lo que mas amaba él que para mi fue un amigo", expresó Cirio cuando inició el programa. Anteriormente, un video que recorría varios momentos icónicos y emotivos de la carrera de Rozín se mostró en pantalla de Telefe.

El homenaje estuvo signado por dos ejes: la música y "los tesoros" de Gerardo Rozín. De esta manera, con la presencia de más de 50 artistas y las memorias de varios amigos y familiares, el programa recorrió cada una de las pequeñas cosas que definían al productor y lo destacaron con canciones en vivo e imágenes.

Rosario, su ciudad natal, el fútbol, la radio, la amistad, la televisión fueron los tesoros que destacaron en el homenaje y, en cada uno de ellos, diferentes artistas entonaron canciones que se relacionaran al tema. Además, a la hora de abrir el cofre de la amistad, varios de sus amigos cantantes también dijeron presente ya sea en vivo como a través de videos. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Jairo, Juanse, Luciano Pereyra, "El Chaqueño" Palavecino, Nahuel Penissi, Patricia Sosa, Jorge Drexler, La Berisso y Juan Carlos Baglietto fueron algunos de los músicos que formaron parte de esta emotiva despedida.

Luego de hacer un recorrido en cada tesoro, mostrar algunos videos inéditos de Gerardo Rozín y escuchar varias canciones dedicadas a su memoria, hubo una última presentación musical que honró la vida y obra del comunicador. Con la melodía de Lito Vitale, Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Ulises Bueno, Hilda Lizarazu, Karina La Princesita, Jorge Fandermole, Ruben Cacho Deicas, Ahyre, entre otros artistas, entonaron una de las canciones favoritas de Rozín: Oración del remanso. Para cerrar, León Gieco cantó Búsquenme, una de sus canciones más inspiradoras.

Amores que trascienden la pantalla: las palabras de Eugenia Quibel

Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, también estuvo presente en el homenaje al conductor en La Peña de Morfi. "Nos conocimos en la radio, nos encantaba hacer radio juntos, ahí era un tipo diferente. Hacía programas inolvidables y la audiencia lo seguía, ponía el corazón sobre la mesa, estudiaba igual que lo hacía para el programa y siempre con a pregunta adelante, ‘¿para qué venimos?’ si no le cambiamos un poco la vida al que está del otro lado, no tenía sentido", expresó la locutora luego de recuperarse un poco de la emoción que le generaba el contexto.

"Lo conozco hace trece años y aprendí un estudio distinto, cuando me convocó para el off de la Peña me dijo ‘quiero hacer radio en al tele’ y fue de las experiencias profesionales más hermosas. Hoy es difícil para mí y para todos estar acá y hacemos este homenaje porque es lo que él quería", finalizó la pareja de Rozín y dio paso a más canciones.