El ex participante de "MasterChef Celebrity" habló de su relación matrimonial.

El "Turco" García se convirtió en un nuevo ídolo popular gracias a su participación en "MasterChef Celebrity" (Telefe), donde se animó a cocinar y desafiar los paladares de un exigente jurado de chefs. Fuera del reality, el exfutbolista de Racing habló de su relación con Mariela Fernández, su esposa. "Ella siempre me apuntala bien", confesó.

"Tengo sentimientos encontrados... Siento que no puedo disfrutar plenamente lo que viví porque hay gente que la está pasando mal. Pero es lo que da la vida. Se hace difícil hacer un balance. Tuve dos meses espectaculares en Telefe y fue mi prioridad. Iba a ir al 'Bailando por un sueño' pero no se hizo y quedé libre. Me llamaron de MasterChef e iba a decir que no porque no sé ni prender la hornalla, pero se metió mi mujer, Mariela, y dijo que sé cocinar y me animé. Soy así, no inventé un personaje", reveló, en diálogo con Marina Calabró en "Confrontados".

El "Turco" explicó que tiene varias propuestas de trabajo, entre las que figuran ser columnista de algunos programas de Telefe: "Fui jugador de fútbol y no va conmigo hablar de espectáculos en un programa. Prefiero hablar de fútbol. Con Telefe se terminó el contrato, pero tienen la prioridad".

Sobre su esposa, Mariela Fernández, García compartió: "Aceptó un hijo extramatrimonial, y cuando lo atiende es como si fuera suyo. Mariela es alguien que me apuntala bien. No soy machista pero tampoco soy un gobernado, sino que hablamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y le damos para adelante. En un momento no tenía ni para comer y siempre me comporté bien. Además, ¿quién me va a dar bolilla con la cara que tengo".

"Es fácil entrar en las adicciones y muy difícil salir porque no podés tomar decisiones; no sos consciente. Y después es el día a día. Muchos adictos dicen que es sólo por hoy, y creo que la peleás cuando no tomaste la decisión. Una vez que lo hiciste, podés empezar a disfrutar", reveló "El Turco" sobre su lucha contra las adicciones, dando paso a que Mariela se sumara a la entrevista para aportar algunos suculentos detalles de la intimidad.

Con mucha chispa, la esposa del ex delantero de Racing expresó sus deseos de ser convocada al "Bailando", entre otros proyectos en televisión: "Yo haría todo, cocinaría, sería panelista, mientras sea bueno y la pasemos bien. Claudio es un fenómeno popular hoy. Los niños lo aman, y no lo conocen como jugador. Estoy sorprendida por el público que acaparó".