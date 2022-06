El triste pasado de Carolina Ramírez, de La Reina del Flow: "Me salvó la vida"

La actriz que protagonizó La Reina De Flow visitó PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff, y contó por primera vez cómo fue su dura infancia.

Carolina Ramírez, más conocida en Argentina como la protagonista de La Reina del Flow, estuvo en PH, Podemos Hablar y se animó a romper el silencio sobre cómo logró superar un oscuro pasado de su vida. La actriz se sinceró frente a sus colegas y causó sorpresa en Andy Kusnetzoff.

El conductor invitó al punto de encuentro a aquellos que sienten que la infancia marcó su personalidad. Carolina Ramírez se acercó hacia el centro del estudio y, cuando le cedieron la palabra, reveló la dura realidad que le tocó vivir en Colombia, siendo tan solo una niña.

En dicho marco, Carolina expresó: "A los ocho años sale una convocatoria en Cali, de donde yo soy, para una escuela de ballet. Entonces paso esa escuela y mi formación como bailarina clásica arranca a los ocho años. Eso me estructura de tal manera por la que obviamente me obsesiono por ser un tipo de bailarina que físicamente no iba a poder ser nunca. O sea... tenía que volver a nacer".

Con total discernimiento sobre lo que le ocurrió años atrás, Carolina Ramírez reveló: "Eso me trajo ciertos problemas. A los 14, 15 años tenía bulimia y anorexia. Pasé por ese oscuro lugar". Andy quiso saber qué es lo que la llevó a ese extremo, por lo que la actriz manifestó: "La exigencia, yo vengo con ese chip".

Con respecto a cómo logró salir de aquella situación, la artista relató: "La adolescencia es durísima, si a mí me dicen de volver a un lugar de nuevo, definitivamente a la adolescencia no. Arrastrás una exigencia tan grande que atenta contra vos mismo...". Y agregó: "Y un día aparece la actuación que, finalmente, es lo que me salva la vida".

Carolina Ramírez agradece su formación como bailarina

La actriz se sinceró al reconocer que, de no haber sido por su formación como bailarina, no podría haber hecho muchos de los trabajo que logró en su vida. Por lo tanto, Carolina Ramírez definió: "La Reina del Flow, por ejemplo, es una cantante... yo no canto nada, canto horrible..., pero puedo hacer de una cantante, pararme en un escenario y hacer un montón de cosas que definitivamente me las dio la danza y me las dio mi infancia".

Carolina Ramírez, en PH Podemos Hablar.

Para terminar, Carolina dejó en claro la danza también la instruyó para luego destacarse como profesional: "Me ha dado todas las herramientas, yo nunca podría ser actriz sin la formación que me dio".