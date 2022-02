El triste adiós de Pedro Alfonso a Marcelo Tinelli: "Estoy viejo"

¡Sorpresivo anuncio! Pedro Alfonso le dijo adiós a Marcelo Tinelli por un problema de salud y causó conmoción entre sus fanáticos.

Pedro Alfonso hizo un inesperado y triste anuncio que, sin lugar a dudas, dejó con la boca abierta a miles de sus seguidores. El productor y marido de Paula Chaves anunció que ya no formará parte de las próximas competiciones que realice ShowMatch y se despidió del programa de Marcelo Tinelli debido a un problema de salud.

A través de una entrevista que le brindó a Diario Show, Peter fue consultado sobre la posibilidad de que vuelva a formar parte del Bailando por un Sueño como participante y, curiosamente, la descartó. "En 2019-2020, cuando hicimos 'Atrapados en el museo', teníamos la gira programada y la tuvimos que suspender por la pandemia, no me darían los tiempos para hacer tele porque pensamos hacer esta obra en Buenos Aires y salir de gira".

Eso sí, Alfonso dejó en claro que su experiencia en ShowMatch fue sumamente positiva: "Tengo buenos recuerdos de mi paso por el programa de Marcelo Tinelli, era como estar en mi casa. Arranqué en el 2003, después vino todo lo que se generó frente a cámara". Incluso, tuvo palabras de elogios para el conductor: "A Marcelo lo quiero mucho, fui muy feliz y cuando me invitan para hacer algo, siempre estoy".

Marcelo Tinelli, Pedro Alfonso y Paula Chaves en ShowMatch.

Sin embargo, el productor sorprendió al asegurar que no podría volver a desempeñarse en la pista de baile por un inconveniente de salud que hace tiempo lo aqueja: "No bailaría por el tema de la rodilla y porque ya bailé mucho". Lo cierto es que, en 2013, fue operado de la rodilla derecha como consecuencia de una rotura de ligamentos cruzados.

Un tanto resignado, y teniendo en cuenta que físicamente no puede afrontar las exigencias que demanda el Bailando por un Sueño, Pedro Alfonso manifestó: "Estoy un poco más viejo, estuve en la pista cinco años, ya no hay sorpresa conmigo".

La dificultad económica de Pedro Alfonso durante su participación en ShowMatch: "No me alcanzaba la plata"

Durante la entrevista que concedió, Pedro Alfonso también dejó una resonante frase de su esposa Paula Chaves, que hace poco dijo que se casó en 2014 "con un productor que ganaba 1.800 pesos por mes". "¿Te cayó mal?", le consultaron al protagonista, aunque él prefirió poner paños fríos al respecto y se lo tomó con calma.

"Yo era uno de los asistentes con sueldo más bajo. Igualmente, en esa época se manejaban otros montos", respondió "Peter", quien además aclaró que "con lo que ganaba vivía bien". Alfonso rememoró: "Después, pasé a productor de piso, éramos tantos que había que ganarse el puesto y encontrar un lugar mejor... Debo admitir que no soy el mejor para los números y los contratos. Me gusta más lo creativo, el humor y los contenidos".

A pura sinceridad, Pedro Alfonso reconoció: "Cuando me puse de novio con Paula, mi mamá me prestaba el auto y estaba bastante roto...". No obstante, remarcó que "a Paula no le importaba, ni se fijaba en eso", aunque admitió: "Era mi cabeza la que pensaba que ella se iba a sentir incómoda porque no me alcanzaba la plata. Inclusive, a veces no sabía si me iba a alcanzar el dinero para llevarla a un buen restaurante".

"Pero ella era feliz si paraba con el auto en un lugar de comidas rápidas. Cuando la conocí, me di cuenta de su simpleza", la elogió el artista, que la describió como "una mujer muy de barrio". "Ella vivió en Olivos y en Lobos, iba de acá para allá... Es más de Lobos que de Olivos", profundizó el entrevistado.