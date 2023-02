El Trece sigue con las malas noticias: Jorge Lanata se sumó a las figuras que se irán de la señal

Jorge Lanata se sumará a las salidas de Bebe Contepomi, Diego Leuco y Luciana Geuna de la pantalla de El Trece.

Jorge Lanata volvió a la conducción de su programa en Radio Mitre y ahí confirmó cuándo comenzará la última temporada de Periodismo Para Todos (PPT), el ciclo que conduce en El Trece desde hace ya 12 años. De esta forma, el periodista se sumará a la sangría de figuras que está sufriendo la señal que tiene a Adrián Suar como Gerente de programación.

El Trece viene viviendo semanas bastante agitadas en este comienzo del 2023. Es que además de cambiar su grilla para intentar paliar los malos números de rating, la señal vio cómo tres figuras muy destacadas de su programación decidieron dar un paso al costado y abandonar el canal del Grupo Clarín: por un lado, Bebe Contepomi se fue después de 25 años; mientras que Diego Leuco y Luciana Geuna dejaron la conducción de Telenoche.

A estas tres partidas habrá que sumar la de una de las máximas figuras de la señal, que ya confirmó hace unas semanas que no seguirá con su programa. Se trata nada menos que de Jorge Lanata y PPT, quien se mantuvo con su ciclo periodístico pese a ser derrotado sistemáticamente cada domingo por sus distintos competidores de Telefe.

En su regreso a Lanata sin filtro, el periodista confirmó este miércoles 1 de febrero que su vuelta a la pantalla de El Trece para la última temporada de PPT será recién en junio. La idea de Lanata es aprovechar los últimos 5 meses del año para seguir la campaña presidencial con sus clásicas operaciones e informes políticos.

"Ya hace 12 años que hago el programa, ya está. Busco nuevos desafíos, veré si puedo hacer algo en la televisión abierta y sino seguiré laburando en el streaming", había asegurado en noviembre pasado el propio Jorge Lanata en una entrevista con Intrusos (América TV). De esta forma, El Trece intentará dar vuelta la batalla del rating ante un Telefe muy firme gracias a los éxitos de sus distintos realities (Gran Hermano, MasterChef, La Voz Argentina).

La fuerte confesión de Lanata sobre el bajo rating de El Trece: "La gente se aburre"

El prime time nocturno tiene un claro líder en cuánto números de rating. Desde que se estrenó Gran Hermano, los demás programas de la noche quedaron en segundo plano e incluso muchos marcaron un notorio descenso en sus cifras habituales. Uno de los afectados fue Jorge Lanata con su emisión dominical de Periodismo Para Todos que compite directamente contra la gala de eliminación de Gran Hermano. En este marco, el conductor hizo un fuerte descargo.

En un reciente diálogo con Intrusos, ciclo de espectáculos emitido por América TV, Jorge Lanata profundizó sobre la competencia que tiene que enfrentar en su programa y reveló qué sensaciones tiene del público. "Los puntos están, el problema es quién se los queda. Es cierto que los que miran Gran Hermano no son los mismos que pueden mirar PPT", empezó por decir el periodista opositor.

En ese sentido, Lanata reflexionó: "Yo lo que siempre siento es que tenemos el poder de hacer 12 o 15, eso está. Pero por algún motivo no los haces. Bueno, ahora está el Mundial que en ese sentido, la abierta la jodió". Por otro lado, el periodista aseguró que "no le gusta trabajar con cucaracha" y que "le digan cuánto van midiendo", pero admitió que "no se siente diferente al público".

"¿Sabés que pienso? Yo no soy diferente al público. Si yo me aburro, la gente se aburre", reveló Lanata. Por último, sentenció: "Esa es mi medición. Después cuando termino el programa me dan los números".

El sorpresivo cambio en PPT

El programa de Jorge Lanata comenzó la temporada 2022 con la duración que venía teniendo en las ediciones anteriores, pero al poco tiempo pasó a durar solo una hora. "Agradezco a Dios haber cambiado el formato a una hora, fue una idea mía. El canal no quería, porque no le conviene. A mí, tampoco, porque en una segunda hora bajás la medición. Nos va muy bien porque en una hora es palo y palo. Está perfecto; no hace falta más", soltó el periodista al respecto.