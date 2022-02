El Trece cambia en febrero: los nuevos programas que confirmó Adrián Suar

El Trece modifica su grilla de programas de cara al mes de febrero de 2022. Cuáles son los nuevos ciclos por los que apuesta Adrián Suar.

El Trece tiene todo listo para encarar la competencia de la TV de una manera diferente. Tras los flojos números de rating que realizó en 2021, Adrián Suar y otros productores de jerarquía del canal tienen en mente otras propuestas para mejorarlos. Por eso, lanzaron nuevos programas de cara al mes de febrero de 2022.

Cansados de perder ante Telefe, que cuenta con propuestas sumamente atractivas como MasterChef Celebrity, las telenovelas turcas como Hercai, entre otras, Suar y el canal perteneciente a Grupo Clarín optaron por adelantarse a la competencia y presentar algunos de los ciclos por los que apostarán de manera fuerte a lo largo del año.

Los nuevos programas por los que apuesta Adrián Suar en El Trece en febrero de 2022

Turno Tarde

El programa Turno Tarde, que en principio se iba a llamar Escuela de Famosos, estará conducido por Andrea Politti, una vieja conocida de Adrián Suar que le dio muchas alegrías a El Trece. ¿De qué trata? Cada semana, cuatro alumnos de primaria y adolescentes se enfrentarán a diversos famosos en una serie de preguntas y respuestas vinculadas al colegio. El mismo se emitirá de lunes a viernes, desde las 17 horas.

Andrea Polliti conducirá "Turno Tarde".

Socios del Espectáculo

La entrega de espectáculos y chimentos por la que apostó El Trece para ocupar el lugar que dejó LAM (Los Ángeles de la Mañana), con Ángel de Brito, será conducida por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes llevarán adelante Socios del Espectáculo desde las 11 hasta las 13 horas. En el mismo, harán foco en las principales novedades de la farándula argentina, tal y como lo hacían en Intrusos, por América TV.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducirán "Socios del Espectáculo".

Momento D

A través de una entrevista que le concedió a Teleshow, Fabián Doman reveló que en las tardes de febrero conducirá Momento D, un ciclo que tendrá noticias, debates de la actualidad y también entretenimiento. Según adelantó, el mencionado programa "va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables". Y agregó: "Yo con El Trece y con (la productora) Kuarzo tenía una deuda. Ellos me llamaron en diciembre, lo que nos ha sorprendido es que se mantuviera en reserva. Conversamos durante un mes, inclusive tuvimos reuniones públicas y nadie nos vio. Ellos preferían que volviera al canal, lo cual a mí me parecía muy interesante, y yo quería volver a trabajar un canal que me trató muy bien y que me fue muy bien".

Fabián Doman conducirá "Momento D".

El video de presentación de El Trece para los nuevos programas de febrero de 2022

El fuerte comentario de Guido Kaczka contra Adrián Suar y El Trece

Guido Kaczka se enteró que El Trece dejará a Laurita Fernández como conductora de Bienvenidos a bordo. Esto se debe a los buenos números que consiguió la bailarina en materia de rating, con picos de 5 puntos, superando lo que registró Guido durante las dos primeras semanas de enero. Según reveló el portal Paparazzi, Guido habría explotado de bronca cuando se enteró de esta novedad y apuntó directamente contra Adrián Suar y las autoridades del canal. "Son unos tremendos mala leche", habría vociferado el exitoso conductor, molesto con la decisión de la señal del Grupo Clarín.

Guido Kaczka quiere imponerle un nuevo programa a Adrián Suar

Mientras la productora Mandarina negocia con Telefe para sumar programas a su grilla, LaFlia también se alejará de El Trece dentro de poco. Con estas partidas, quien toma más fuerza en las decisiones es nada menos que Kuarzo, que tiene a Guido Kazcka como uno de sus socios principales. El conductor es uno de los más exitosos del canal y su opinión es muy valorada, no solo como propietario la productora sino también por su extensa trayectoria.

Con Hogar, dulce hogar llegando a su fin, todavía no se sabe qué programa ocupará su lugar. Rápido de reflejos, Kazcka está analizando con qué formato suplantar el ciclo conducido por Eugenia Tobal y ya tendría elegida a otra conductora para ir en ese horario. Se trata nada menos que de Andrea Politti, quien ya tiene bastante experiencia en la franja de la tarde. De todos modos, Guido Kazcka todavía tiene que recibir el visto bueno de los jerarcas del canal para sumar un nuevo ciclo, algo que al parecer estaría consiguiendo.