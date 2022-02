El Trece anunció al reemplazo de Iván de Pineda en Resto del Mundo

El Trece confirmó quién será el conductor de la temporada número 19 de Resto del Mundo, el clásico programa de viajes de la televisión argentina.

Resto del Mundo, el programa que volverá a transmitirse por El Trece, será conducido por un nuevo personaje de la farándula en su temporada número 19 tras la salida de Iván de Pineda. En esta oportunidad, Federico Bal, actor e hijo de Carmen Barbieri, tomará el mando de este programa tan clásico y querido por los televidentes.

Después de su experiencia en 100 argentinos dicen reemplazando a Darío Barassi, Bal se lanzará a este nuevo desafío profesional y publicó un posteo en sus redes sociales expresando su emoción. “Bueno, ahora sí, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura. Soy el nuevo conductor de Resto del Mundo, el programa de viajes número 1 de nuestra TV”, comienza el texto.

“Ese programa que veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer distintos destinos alucinantes. Bueno, hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo”, continuó Fede Bal, sumamente entusiasmado. “Tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo. En marzo, los sábados a las 23:45 por El Trece tenemos cita obligada. Y como siempre, quiero que me acompañen”, siguió, no sin antes darle las gracias a Adrián Suar y a todo su equipo por esta oportunidad de cumplir su sueño de niño.

"¡Gracias a los hermanos Valenzuela de @3defebrerovision @fernandezcoco10 @pablocodevilla @elchuecosuar por confiar en mi, y por esta gran oportunidad! ¡Voy a necesitar de sus recomendaciones! ¿Qué destinos piensan que me esperan en este primer viaje? ¡Los leo!", finalizó Fede. Entre los comentarios, varios usuarios le respondieron que sería interesante mostrar alternativas económicas y accesibles para poder viajar y hospedarse, justo exactamente lo que él planea hacer en esta nueva temporada.

La propuesta de Fede Bal con esta nueva edicón de Resto del Mundo

Sobre sus planes a futuro con el enfoque del programa, el hijo de Carmen Barbieri dijo que le gustaría mostrar más “experiencias locales no turísticas” que no suelen mostrarse en el turismo tradicional. “Y creo que voy a mostrar cómo es la era post Covid en los viajes, cómo se vive afuera y, sobre todo, mostrar que se puede vivir con poca plata en lugares muy lindos”, destacó.

Por último, dijo que tiene muchas ganas de visitar Australia, Grecia, Israel, India e Indonesia. “Quisiera ir a Australia, me parece un lugar increíble para hacerlo entero. Es tan grande, tiene tanto paisaje, tanta aventura. Yo soy muy fanático del surf y de los deportes extremos, y Australia tiene unos deportes increíbles para poder hacer”, cerró.