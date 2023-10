El tenso momento en Los 8 Escalones que nadie esperaba: "Guido Kaczka es una basura"

En plena grabación de Los 8 Escalones, se vivió un momento sumamente tenso con una de las personas que se anotó para ser participante. Qué pasó detrás de cámara en el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece.

Los 8 Escalones es un programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka en El Trece que reúne temáticas de interés general y el premio son 3 millones de pesos más un departamento en Capital Federal. Si bien el ciclo viene teniendo muy buena repercusión, en las últimas horas se filtró un video en las redes sociales que se volvió viral donde se puede observar el tenso momento vivido detrás de cámara entre una de las participantes y la producción.

Guido Kaczka es la figura de El Trece, ya que Los 8 Escalones es el programa más visto del canal a pesar de que en varias oportunidades quede por debajo de otros ciclos en la competencia por el rating. Es por eso que todo lo que rodea al conductor siempre da que hablar, como por ejemplo, el video viral en TikTok.

Una mujer que iba a participar de Los 8 Escalones, comenzó a grabar el estudio del programa mientras hablaba en un tono de voz muy elevado. "Hola, acá estamos. Guido Kaczka es una basura", arrancó. "En los medios de comunicación, tendríamos que defender los derechos. No defienden los derechos, porque como yo digo, hay que hacer justicia loco. Pasan por la televisión que mataron a una embarazada", agregó, sin mucho sentido a su relato.

En un momento, se acercó una de las productoras de Guido Kaczka, intentó calmarla y rompió en llanto: "Acá no hacen justicia en este país. Tengo un problema. Me senté en una silla de ruedas, quiero una silla de ruedas". "Tranquila, tranquila. Respirá, respirá, respirá. Escuchame una cosa, ¿querés que vayamos a un lugar a hablar más tranquilas y no delante de todos?", le propuso la integrante de la producción, pero prefirió quedarse donde estaba.

Frente a esta tensa situación donde la mujer tuvo un ataque de nervios, el conductor rompió el silencio en diálogo con Clarín para aclarar lo sucedido. "Ella se le dijo que iba a ir a una última selección. No iba a jugar porque estaba nerviosa. Entonces, se puso nerviosa, cruzó al estudio y pasó eso. Después se tranquilizó", dijo. Y cerró: "Le preguntaron qué quería. Les dijo 'quiero hablar con una psicóloga'. Llamaron al padre. La convencieron de que no se vaya sola".

La experiencia paranormal que estremeció a Guido Kaczka en El Trece: "No lo puedo creer"

En la emisión del miércoles 5 de octubre de 2023, en la que los participantes compitieron por la posibilidad de ganarse un departamento, se presentó al programa un joven llamado Joel, quien dejó a todos sin palabras al revelar el terrorífico lugar en el que vive actualmente.

Cuando llegó el momento de presentar a Joel, Kaczka se sorprendió al leer en su presentación la urgente razón por la que el concursante necesita mudarse urgentemente: porque en su actual lugar de residencia, vive rodeado de espíritus. "¿Joel está viviendo en un teatro de San Telmo?", preguntó el conductor. "Sí, en un teatro de San Telmo, exactamente", asintió el participante. Acto seguido, comenzó a contar su espeluznante historia.

"Como hace un tiempo me tuve que ir a vivir a otro lado, un amigo me prestó esa habitación en el teatro. Es normal, con cama, todo. Pero bueno, la cantidad de fantasmas que hay en ese teatro... no te puedo explicar", aseguró. "¿Suena a la noche?", indagó Guido.

Lejos de negarlo, Joel confesó que siente mucho miedo todos los días. "Ay Joel, no lo puedo creer. En la radio a veces hablamos de estas cosas, y cuando cuentan, no lo puedo creer", le dijo Kaczka. "Después, cuadros que cambian la forma...", continuó el joven. "¿Pero qué vivís, en la escuela de Harry Potter?", bromeó guido. "Más o menos", cerró Joel.