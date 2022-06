El tenso cruce entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en vivo: "Desilusión personal"

Sabrina Carballo le hizo un fuerte llamado de atención a Chanchi Estévez tras su salida de El Hotel de los Famosos (El Trece).

Sabrina Carballo y "Chanchi" Estévez se cruzaron en vivo en Socios del Espectáculo (El Trece) tras su salida de El Hotel de los Famosos. Ambos fueron entrevistados al mismo tiempo para contar su experiencia dentro del certamen y, en medio de la conversación, la actriz deslizó una fuerte advertencia.

Carballo y Estévez, quienes mantuvieron un vínculo sentimental 15 años atrás, se dijeron en la cara todo lo que guardaron durante su convivencia en el hotel. En este contexto, Sabrina le adelantó al exfutbolista que se deben una charla en privado en relación a las actitudes que tuvo hacia ella durante la competencia.

En esta entrevista, Estévez aseguró que muchas de las cosas que se muestran en el programa están pactadas, por lo que si en algún momento trató mal a Sabrina es porque era parte de la ficción. "Lo que pasó en el hotel es un juego a full, una competencia, un programa de entretenimientos", reconoció el exdeportista.

Sin embargo, Sabrina se lo tomó muy en serio y dijo que le dolió mucho la forma en la que la trató en los desafíos. "Tenemos que tener una charla, porque más allá de lo que fue el juego, creo que hubo una desilusión personal. Eso lo charlaremos y tomaremos una decisión", le adelantó la mediática.

"Chanchi" le respondió con un gesto de sorpresa que nada de eso era genuino, ya que "todo fue parte de un juego". "Le diría que es una linda mujer y que la quiero mucho. Y que no se tome nada personal, que fue parte de un juego todo y que quizás en la estrategia ella quedó envuelta en algo", expresó Estévez.

Sabrina parecería haber aceptado sus disculpas pero se mantuvo firme con su decisión de tener una charla privada lejos de las cámaras. Por otro lado, destacó que en su momento fueron "una pareja llena de amor" y que a pesar de las situaciones feas que vivieron en el reality, "Chanchi" no es una persona violenta, como dicen algunos usuarios de las redes.

"Él nunca me maltrató, nunca me pegó. Para que se queden tranquilos... Quizás cuando me enojo sí digo algunas malas palabras, que traté no decir en el hotel. Uno cuando se pelea con su pareja a lo mejor se enoja y dice cosas, pero fue una persona muy importante", cerró Carballo.

La inesperada decisión de "Chanchi" Estévez en El Hotel de los Famosos

Cuando Sabrina fue eliminada por haber infringido las normas del juego durante un desafío contra Lissa Vera,"Chanchi" se enojó mucho con la producción y consideró "una injusticia total" esta decisión. Por este motivo, abandonó el programa por su cuenta. "La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada, hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen", declaró el exdeportista.

Además, destacó que esta decisión es su forma de disculparse con Sabrina por lo mal que la trató en varios momentos del programa. "No me gusta verla así, es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego hicieron que a veces haga cosas que no quería hacer, pero en líneas generales, esta es mi manera de reivindicarme con ella. Te quiero, Sabri", cerró el exfutbolista.