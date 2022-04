El tenso cara a cara de Mica Viciconte y Robertito Funes: "No te quería ni ver"

Mica Viciconte y Robertito Funes Ugarte protagonizaron un tenso cara a cara luego del duro cruce que tuvieron en redes sociales hace un tiempo.

Mica Viciconte y Robertito Funes Ugarte estuvieron frente a frente por primera vez desde que se pelearon en redes sociales y la ex-Combate reconoció que se enojó mucho con el periodista. "No te quería ni ver", reveló la campeona de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

El domingo pasado comenzó MasterChef Celebrity, la revancha con algunos de los participantes más destacados de las tres exitosas temporadas del certamen gastronómico. Los elegidos fueron Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, Sofía Pachano, Georgina Barbarrosa, Vicky Juariu Braier, Joaquín Levinton, María O’Donnell y Micaela Viciconte, ganadora de la última edición de la competencia.

"Me toca irme. No tuvo una gran noche cocinando, estaba lenta. Sentí que no estaba a la altura", reconoció el domingo Viciconte al convertirse en la primera eliminada de este nuevo programa. La ex-Combate tiene una excusa bastante convincente: está embarazada de 8 meses. En ese sentido, la ganadora de MasterChef Celebrity 3 agregó que si bien estaba contenta de estar ahí, también se sentía muy cansada. Para cerrar, la participante le agradeció a los jurados y a la producción porque "son lo más".

Pero a Mica Viciconte le faltaba vivir otra situación que la tenía nerviosa. Es que al quedar eliminada del certamen se subió al auto de Robertito Funes Ugarte en Viaje Chef, donde los que dejan la competencia charlan con el periodista sobre su paso por el ciclo. Y cabe recordar que Viciconte y el ex-C5N habían protagonizado un intenso enfrentamiento en redes sociales por la pronunciación del apellido de la futura madre de Luca Cubero.

De esta forma, Viciconte y Funes Ugarte se cruzaron por primera vez cara a cara desde aquel cruce y pudieron limar asperezas. Mientras hablaban del vínculo que tiene Mica con Nicole Neumann, Robertito aseguró que el tiempo se encargaba de acomodar las cosas. "El tiempo lima todo, Micaela. Mirá lo que me pasó con vos. Acá estamos. ¿Ves? Limamos", remarcó el periodista, mientras también aseguraba que le gustó que lo pusiera en su lugar, a lo que no está acostumbrado.

"Lo que pasa es que el embarazo toca una fibra susceptible", reconoció Mica Viciconte, conciliadora. Para cerrar, mientras se despedían con buena onda, la ex-Combate sumó: "¡Yo no te quería ni ver!".

El pacto desconocido entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero terminaron su relación, tuvieron varias discusiones fuertes en torno a la crianza de sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana. Por otro lado, Nicole también tuvo varias asperezas y peleas públicas con Mica, la madrastra de las nenas. En este contexto de cruces constantes, tuvieron que sentarse a discutir un tema importante y no les quedó más opción que hacer un pacto.

Resulta que las hijas de Cubero y Nicole tenían muchas ganas de acompañar a Mica en la final de MasterChef Celebrity, reality en el que se terminó consagrando como ganadora. Cuando entraron al estudio, varios seguidores del programa se preguntaron cuál habría sido la postura de Neumann con respecto a esto. Más tarde, Viciconte salió a hablar y explicó que tuvo que hacer un acuerdo con la modelo para que las niñas fueran al programa.

Ante las acusaciones de que Fabián y la campeona de MasterChef habían llevado a las nenas sin haberle consultado a Nicole previamente, la ex Combate expresó, en diálogo con TeleShow: “Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”.