El sinceridicio de Susana Giménez sobre la salud de Gasalla: "No sabía"

Tras la fuerte pelea que tuvieron hace meses, Susana Giménez se refirió al difícil presente que atraviesa Antonio Gasalla.

Susana Giménez rompió el silencio luego de que se conociera la noticia de que Antonio Gasalla se encuentra en un delicado estado de salud. "Me sorprendió mucho", aseguró la diva ante los micrófonos de un programa de espectáculos.

Durante más de 17 años, Susana Giménez y Antonio Gasalla divirtieron a millones de argentinos con "La Abuela", uno de los personajes más populares del reconocido humorista. Pero luego de que el comediante y la diva dejaron de trabajar juntos, se instalaron los rumores de que la relación se había roto. Inclusive hace unos pocos meses, Gasalla habría asegurado que la blonda no lo volvió a llamar para saber cómo estaba y hasta la mandó "a cagar".

En los últimos días se supo que mientras el comediante atraviesa un delicado estado de salud hay una importante interna familiar. Ante esta información, varios programas de espectáculos se acercaron para hablar con Susana y consultarle si había podido hablar con quien fuera su compañero durante tantos años. "No sabía, pero me acabo de enterar que le gustaría que yo lo llame y la verdad que no sabía que estaba así. Me sorprendió mucho", aseguró la diva.

Por otra parte, la conductora también fue consultada por la interna familiar que habría alrededor de Gasalla, pero prefirió no meterse en el tema. "No conocía la interna familiar tampoco, pero yo lo adoro porque fueron muchos años conmigo, muchos años de risa y todo", concluyó Susana respecto a las últimas noticias que se revelaron sobre el presente de Antonio Gasalla.

El calvario de la empleada doméstica de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla vive momentos complicados de salud y sus allegados habrían despedido a la empleada doméstica del actor. El doctor Miguel Ángel Pierri, abogado del humorista, depositó en el juzgado los aportes para Sandra, quien trabajaba en la casa del artista.

El creador de icónicos personajes como Bárbara Don't Worry, Yolanda, Kika y La Abuela cobró el dinero que le correspondía por las repeticiones de algunos de sus programas hace algunos días y se quedó con su familia, según informó el portal Diario Show.

Además del acompañamiento de su familia, el abogado de Gasalla se quedó en el piso de arriba de su domicilio para acompañarlo, según sostiene el medio de Crónica. "Tratamos de que no aparezcan cuervos y aves que sobrevuelen en su vida. Mientras yo viva y pueda estar al lado de él, a Antonio no le van a tocar un peso. Han pasado cosas raras. Salvamos gran parte del mobiliario que durante el verano alguien trató de hacerle vender a Antonio por monedas", comentó el letrado sobre su lealtad hacia Gasalla.