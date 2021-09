El radical cambio de look de Darío Barassi que sorprendió a todos

El conductor de televisión se mostró con un tono de cabello diferente en su programa. Darío Barassi juega con su imagen en cada emisión de su ciclo.

Darío Barassi fue motivo de risa una vez más recientemente por un impensado cambio de look que hizo en su cabello. Hace algunos días, el conductor de televisión se colocó un moño gigante en su pecho y, de esa manera, homenajeó a Lali Espósito y sus llamativos looks. En este caso, el actor fue por más y se tiñó la mitad de su cabello de un blanco grisáceo, por lo que muchos los compararon con Ricky Montaner.

El nuevo look del intérprete de Pedro Gatto en Viudas e Hijos del Rock and Roll generó una gran revuelo en las redes sociales y los memes no tardaron en aparecer. A través de divertidos posteos, los cibernautas hicieron referencia al parecido entre los peinados de Barassi y el hijo mayor de Ricardo Montaner en su segundo matrimonio.

Las reacciones virtuales ante el cambio de look de Darío Barassi

Insólita anécdota de Darío Barassi con un carpincho

En medio del revuelo por el conflicto de los residentes de Nordelta con los carpinchos, Darío Barassi debió salir a aclarar una anécdota que había relatado meses atrás. “Estaba yo solo en pijama con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho, queriéndolo sacar de mi casa con una escoba. Qué animal horrible, es feo. Y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. La cosa es que llamé a la guardia y vinieron tres personas. Entraron, aplaudieron dos veces y el animal se fue”, contó Barassi en su ciclo de televisión, mucho tiempo antes de que ocurriera el conflicto carpinchos-Nordelta.

En cuanto surgió la disputa de los vecinos de Nordelta, barrio donde Barassi reside, el actor lanzó: “Universo carpinchos en Nordelta. Yo ya tuve una mala experiencia apenas me mudé al barrio, cuando un carpincho entró, me miró y yo pensé que era mi padre reencarnado en un animal, porque me miraba muy fijo. Yo decía ‘Ok, ¿qué hago?”. Y agregó: “Saqué como una escobita y le dije ‘Fuera, fuera’ y no me daba bola. Aunque después de eso leí que son amigables. Hay opiniones diversas, hay grietas. Hay quienes te dicen que son divinos, hermosos. Y otros que refieren a los dientes grandes, roedores, malos. Así que no tengo una postura tomada sobre el universo carpinchos”.