El primer romance de Gran Hermano: quiénes se lanzaron indirectas y calentaron la casa

Dos participantes de Gran Hermano fueron sorprendidos coqueteando y ya se especula con el primer romance en el reality.

Recién empezó Gran Hermano por la pantalla de Telefe y ya hubo algunos coqueteos en la casa más famosa del país. A tan solo dos días del inicio del popular reality, el primer romance ya asoma entre el participante más joven de la competencia y otra concursante con perfil alto.

El comienzo de Gran Hermano llegó con todo: polémicas, denuncias, escraches, historias conmovedoras. En ese sentido, faltaba alguna historia de amor entre los participantes, pero a menos de una semana del comienzo ya se empieza a avisorar lo que podría ser el primer romance de la casa más famosa del país.

El inesperado coqueteo se produjo en la zona de los baños cuando Daniela Celis comenzó a ayudar a Thiago Medina a ponerse una crema en el pelo mientras limpiaban el sector. "Te lo estoy levantando", comentó la participante, muy picante. Con cierta ironía, Daniela agregó un nuevo comentario filoso para el competidor más joven de la presente edición de Gran Hermano: "¿Así está bien? O te gusta abajo...".

Pero Thiago no entendió la indirecta y siguieron limpiando la zona de los baños junto con Daniela. Vale recordar que esta última en su presentación aseguró que durante su adolescencia sufrió mucho bullying y que quería "ser linda para ser aceptada". Fue entonces que la participante de GH reconoció que operarse las lolas le "cambió la vida".

Tomás Holder destruyó a Viviana Canosa en Gran Hermano: "Es una resentida de la vida"

Todo comenzó un tiempo atrás del estreno del reality, cuando se viralizó un video de Tomás en TikTok, plataforma en la que cuenta con miles de seguidores. La conductora lo transmitió al aire en A24 y expresó: "A este nabo le tirás una pala y sale corriendo... ¿Qué edad tiene este pibe? Se parece al gigoló, es casi igual. Uno con más fierros, el otro más flacucho. Los dos son vagos. El tipo se cree que es un influencer de verdad... lo levanté yo. No lo conoce nadie".

María Laura, compañera de Holder en el reality, le preguntó cómo vivió esos días posteriores a la viralización de su video. "¿Cómo tomaste cuando se viralizó tu video?", indagó la mujer. "Cero. Viviana Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21, diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso", se defendió el joven.

Y agregó que se lo tomó bien "porque es gente grande que es una resentida de la vida". "Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta... Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... Y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo, pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", cerró el influencer.