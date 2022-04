El Pollo Vignolo se calentó con el Cai Aimar y amenazó con renunciar en vivo: "Estoy a punto de irme"

Se pudrió todo: la interna entre Vignolo y el Cai explotó con las cámaras prendidas. El Pollo se enojó con Aimar al debatir sobre las diferencias entre River Plate y Boca Juniors.

Sebastián "El Pollo" Vignolo y "El Cai" Aimar se cruzaron fuerte en el aire de ESPN. Con las cámaras prendidas, el conductor de F90 se molestó tanto que hasta amenazó con renunciar en vivo. "Bueno, no podemos hacer más el programa la verdad. Tengo que renunciar hoy", aseguró el periodista deportivo. ¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó a raíz de una discusión que involucró a River Plate, Boca Juniors y las diferencias en el juego de ambos equipos. "Boca no la aprovechó para seguir, para crecer para ir por más. ¿Y de quien es la responsabilidad? Del técnico. Entonces, hoy, la gran diferencia que hay entre uno y otro, es el entrenador. Les guste o no les guste”, exclamó Vignolo, aludiendo a la derrota "xeneize" ante Deportivo Cali por 2 a 0 (en el debut de la Copa Libertadores).

“La diferencia es hoy abismal entre un técnico y otro técnico. El día de mañana, Battaglia depende de él, de sus ganas... Su equipo habla como habla él después, que eso es grave. River ganó como casi siempre, sabiendo lo que juega, y haciéndolo bien; sobre todo. con ganas”, contunuó Vignolo, quien mientras hablaba se dio cuenta que uno de los integrantes de su panel no estuvo para nada de acuerdo con sus afirmaciones. En ese momento, "El Cai" Aimar entró en escena.

El Cai Aimar se cansó de Vignolo: "No podés"

Mencionando al exentrenador de Boca, "El Pollo" expresó su molestia y amenazó con renunciar en vivo: “‘El Cai’ me mira así, yo te digo la verdad, estoy a punto de irme. Se enoja conmigo. Aparte, estoy hablando de Gallardo, como si fuese enfermero. O sea, es técnico también, no astronauta”. Lejos de serenarse, Aimar redobló la apuesta: "No podés hacer esa comparación. Gallardo hace 84 años que está en un equipo, y el otro hace media hora”.

“¿Podemos venir en ochenta años a hacer la misma comparación?”, le respondió Vignolo a Aimar, quien agregó: "La verdad, pienso como Gallardo. No me llenen de números un pizarrón". "Pero es normal, se lo fue ganando a través de lo que ha conseguido”, replicó "El Cai", por lo que el cordobés dio por terminado el debate con una desafiante advertencia: "Bueno, no podemos hacer más el programa la verdad. Tengo que renunciar hoy”.