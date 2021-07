El Pollo Álvarez vuelve a El Trece: reemplazará a Mariana Fabbiani

El bajo rating de Lo de Mariana generó esta decisión sin vuelta atrás. El conductor vuelve a tomar el lugar que ocupó durante hasta abril de 2021, debido al fracaso de Mariana Fabbiani.

El programa Lo de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, se despidió de la pantalla el viernes 9 de julio. La misma conductora lo anunció el pasado 25 de junio con una publicación desde su cuenta de Instagram, después de varias versiones de levantamiento. En su despedida, midió 3.4 puntos de rating, mientras que su competidor directo (Flor de Equipo, con Florencia Peña) hizo 5.6. Ahora, con su salida de la grilla, "El Pollo" Álvarez fue elegido como la figura que llegará para reemplazar a la estrella saliente.

"Hooooola, les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, @lodemariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor. Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos. Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que GRACIAS!!! Se los quiere", manifestó quien también tuvo un flojo paso por Mamushka.

Las polémicas en torno al formato que condujo Mariana Fabbiani en El Trece

El formato elegido por Fabbiani y producido por Mandarine -la productora que dirige su marido Mariano Chihade- no estuvo exento de polémicas en sus tres meses de aire. Primero se generó un conflicto interno con Juana Viale, otra figura de El Trece, que denunció que el programa era una copia del de su abuela Mirtha Legrand: "Cada uno es libre de crear y libre de copiar", dijo.

Por otra parte, Juana Viale agregó: "El formato de Mirtha Legrand existe hace 53 años y sí, es una copia. Está mal negar que es una copia". Al mismo tiempo, el programa tuvo algunos volantazos de tono en busca de lograr una audiencia más consolidada: arrancó como un magazine de espectáculos y terminó involucrado en la política nacional en un año electoral, e incluso tuvo todas las malayas como columnista a Florencia Arietto, asesora en Seguridad de Juntos por el Cambio.

La confirmación del Pollo Álvarez como nuevo conductor de El Trece

El canal decidió que Nosotros a la mañana vuelva a ocupar su horario de las 9:30 de la mañana, y volvió a confirmar a Joaquín Pollo Álvarez y a Sandra Borghi como los conductores del envío. También se sumaron los nombres de Carlos Monti y de Gastón Marote, y después aparecieron algunos más: Sol Pérez, Paula Trápani y el Pampa Mónaco también serían de la partida en este regreso. Con la salida de Fabbiani la grilla del canal se modificó y volvió a tener el esquema que tuvo hasta el 12 de abril: Ángel de Brito y sus angelitos volverán a las 11 de la mañana, el mismo horario que tenían hasta el día que estrenó Lo de Mariana.

La palabra del Pollo Álvarez

En comunicación con Por si las moscas, El Pollo Álvarez rompió el silencio e hizo alusión a cómo cambió la forma de consumir televisión desde que comenzó la pandemia del Covid-19: "Creo que hay un cambio muy groso de lo que la gente quiere en la tele y lo que no. Esto le soltó la mano a algunas personas y se la dio a otras". Al mismo tiempo, se solidarizó con Mariana Fabbiani: "Me pone feliz volver, pero siempre que un programa se termina no está bueno. Respeto mucho a Mariana Fabbiani, que tiene una enorme carrera", concluyó.