El polémico mensaje de El Tucu López sobre el amor: "Me enteré de mala manera"

El famoso conductor realizó un escandaloso descargo que levantó fuertes sospechas entre los televidentes.

Pese a que actualmente "El Tucu" López se muestra muy enamorado de Sabrina Rojas y parece haberse asentado en una relación estable y fuerte, lo cierto es que el cantante no tuvo muy buenas experiencias con el amor y de este tema se explayó en una de las últimas emisiones de Es Por Ahí Edición Verano, el programa de televisión que conduce a diario junto a Julieta Prandi.

Aunque son muy pocos los detalles que el productor suele dar de su vida personal y amorosa, al haberse convertido en un personaje más mediático con su romance con Sabrina Rojas, tiene que tolerar mayor exposición. Cabe recordar que en el verano del 2021, López también vivió una intensa y breve relación con Jimena Barón, a quien incluso llevó a Tucumán a que conozca a su familia.

Fue en el marco de un debate generado en su programa de televisión emitido por América TV, cuando el locutor habló de su mala experiencia con el amor, la cual lo limitó muchísimo a la hora de sumergirse en nuevas relaciones. "A mí me han sido infiel y me enteré de mala manera. Yo he sufrido mucho, pero es muy íntimo. He sufrido mucho los cuernos, posta. Es real", comenzó por decir con gran angustia.

"Hablando un poco en serio, cuando fui corneteado sentí que se me caía el mundo encima de verdad. Pensé 'de esto no me recupero más en la vida. Nunca más vuelvo a confiar'. Pero sané y ahora con Sabri estoy feliz de la vida", continuó "El Tucu" López sobre su actual noviazgo. De esta forma, el conductor abrió la puerta a sospechar que quizá, la intérprete de La Cobra había cometido alguna infidelidad hacia él.

"Yo me separé por muchas cosas. Eso tuvo que ver, pero fue en función de un montón de cosas más. Está bueno sanar par tener una relación linda. Pero pensé que nunca más iba a confiar en una mujer", sentenció al respecto sin negar ni afirmar estas suposiciones.

La palabra de "El Tucu" López sobre Jimena Barón

Pese a que las recientes declaraciones del productor levantaron fuertes sospechas, hace unos meses atrás, "El Tucu" López se había referido a su relación con Jimena como "un vínculo muy lindo".

"Fue hermoso, la pasamos súper bien. Después pasaron cosas y ya. Con Jime la mejor, es una genia, ídola total. Le mando un beso grande. No tenemos un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos en la vida nos damos un abrazo. A mí me alegra que le esté yendo bien", contó también en su programa.