El polémico intercambio de Tinelli y Cristian Castro: "Hay que tragarlo"

Marcelo Tinelli mantuvo un extraño intercambio con Cristian Castro y el momento generó sorpresa en los 99 jurados restantes de Canta Conmigo Ahora.

En la última emisión de Canta Conmigo Ahora (El Trece), Marcelo Tinelli fue un paso más adelante y protagonizó un extraño intercambio con Cristian Castro, uno de los jurados más destacados del certamen. El momento entre el conductor y el artista provocó sorpresas y reacciones de asco entre los 99 jurados restantes.

La situación se dio tras la perfomance de una participante que cantó Barbie girl, de Aqua, y logró llamar la atención de Cristian Castro (quien asistió a la gala caracterizado como Elvis Presley). El cantante se bajó del escenario y mientras mascaba un chicle se dispuso a hacer un dueto con el talento. Fue en ese momento que Tinelli interrumpió el clímax y soltó una pregunta que contrarió al artista: "¿Quiere qué le tenga el chicle?".

Acto seguido Castro dejó el chicle masticado al alcance de la mano del conductor, quien procedió a comérselo. "Los chicles nunca se tiran al piso. Van siempre a la boca del otro. Hay que tragarlo, no lo vamos a estar tirando al piso", lanzó "El Cabezón". "¡Hijo de m...Mirtha Legrand!", exclamó el intérprete de Azul y Lloran las rosas, sorprendido. "No se hagan los exquisitos", agregó Tinelli. "Eso significa que hay hermandad", indicó Cristian Castro, más aliviado.

Cristian Castro se va de Canta Conmigo Ahora: se conocieron los motivos

Según publicó La Pavada (Crónica) la semana próxima Canta Conmigo Ahora no contará con la presencia de Cristian Castro en la emisión del lunes y el martes, dado que el artista mexicano tuvo que viajar. Aún no trascendió quien será su reemplazo pero la producción estaría evaluando cambios en el formato en el caso de que "los faltazos" se prolonguen en el tiempo.

En el programa, Castro se ganó la atención de las redes sociales por sus divertidos looks y cambios de peinado. Uno de los últimos -y más resonantes- fue un homenaje a San Lorenzo, cuadro de fútbol del conductor Marcelo Tinelli. Además, según informaron en Diario Show, el artista estaría molesto con las maquilladoras y peinadoras de LaFlia porque no cumplen con sus exigencias a la hora de armar el look de cada programa.

Cabe recordar que Castro cambia el color de su pelo cada programa, provocando que haya un rápido sistema de logística en su equipo gala a gala. Y aunque si bien ninguna autoridad de la producción dio declaraciones al respecto, el mismo medio informó que el intérprete habría generado una situación bastante tensa con las maquilladoras y peluqueras.