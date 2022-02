El plan de El Trece para no perder a Fede Bal

Luego de pasar dos temporadas en Telefe, el canal de Adrián Suar buscaría recuperar a Fede Bal con una jugosa propuesta.

En el mundo de la televisión, son muy pocas las figuras que suelen quedarse ligadas a una sola señal durante toda su carrera, ya que la mayoría suele adaptarse a las diversas propuestas que le llegan a medida que sus éxito empieza a hacerse evidente. Esto es lo que le sucedió a Fede Bal quien, luego de pasar dos años en Telefe, habría recibido una potente propuesta de El Trece.

Lo cierto es que, durante muchos años, el hijo de Carmen Barbieri figuró entre las principales figuras de El Trece, específicamente de Showmatch, sin embargo, durante el 2020 y el 2021, Fede Bal formó parte de MasterChef Celebrity como participante y host digital. Ahora que su contrato finalizó, volvió a ser convocado por el canal de Adrián Suar para reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, mientras el conductor se tomaba sus vacaciones. Así es como el desempeño del actor encandiló a la producción y decidieron ofrecerle un puesto muy tentador.

Según informó el periodista Nacho Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, Fede Bal ya habría cerrado el trato con El Trece para conducir la nueva temporada de Resto del Mundo, el programa de viajes que recorre varios puntos del país y del mundo y muestra las zonas más lindas para recorrer. Cabe recordar que este programa anteriormente había sido conducido por Emilia Attias e Iván de Pineda, pero al parecer "la decisión fue tomada, luego de la buena performance, en la conducción de 100 Argentinos Dicen".

Siguiendo la línea sobre la información publicada, las grabaciones del programa turístico ya estarían a punto de comenzar, mientras tanto Fede Bal ya se encontraría cerrando las últimos trámites antes de sumergirse de lleno en los viajes programados que tendría la producción para las primeras emisiones del programa.

Fede Bal rompió corazones en 100 argentinos dicen

Debido a las extensas vacaciones que decidió tomarse Darío Barassi, El Trece decidió planear varios reemplazos para él en periodos cortos de tiempo para mantener la energía del programa. Así es como, casi en la última instancia de esta serie de reemplazos, Fede Bal ocupó el lugar de conductor y logró tener un gran vínculo con los participantes.

Fue entonces que, en una de las últimas emisiones, Fede Bal tuvo que despedir a un grupo de amigas que no había logrado alcanzar el puntaje suficiente para continuar en juego, pero a cambio recibió la declaración de amor de una de ella. "Pauli, si no estuvieras en pareja te pasaría mi número de teléfono", reconoció el conductor coqueteando con una de ellas. En ese momento, una amiga interrumpió para ofrecerle otra conquista que descolocó por completo a Bal: "Fede, dáselo a Agus que ella te ama. Me decía todo el tiempo antes de salir al aire 'lo amo, lo amo'".