"Estás buenísimo", lanzó Canosa, ante un Brandoni sonrojado.

Luis Brandoni fue el último invitado en el programa de Viviana Canosa y vivió un incómodo momento luego de que la conductora se le declarase en vivo. Sin filtro, Canosa inició un coqueteo que sonrojó al actor macrista de "Esperando la carroza". "¿Qué papel te gustaría hacer como veterano guapo? Estás buenísimo", lanzó.

Al aire de "Nada Personal" (El Nueve), la polémica conductora se corrió de las preguntas de política nacional y piropeó en vivo a Brandoni. "¿Qué papel te gustaría hacer como veterano guapo? Estás buenísimo", señaló Canosa. Sorprendido, Brandoni le advirtió: "No insistas con eso porque te va a ir mal esta noche".

"No tengo ningún problema, Beto. ¿Me querés hacer una propuesta indecente? Yo no arrugo, yo me la banco. Prefiero que se arme un romance acá y no que me lo inventen", sentenció la conductora, en relación a los rumores que la vincularon con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Además, le dejó claro al actor que, en este momento, se encuentra soltera.

En otro momento de la entrevista, Viviana Canosa volvió al ataque y, pícara, indagó: ¿A qué edad te sentiste a punto caramelo?". Entre risas, Brandoni afirmó que a los 35 o 40 años. Presionándolo más, Canosa le preguntó: "Si fuéramos a comer, ¿qué comeríamos?". "Pastas, ensaladas", respondió el actor, sumándose al juego.

Impredecible, cerró con una propuesta en vivo que sonrojó a Luis Brandoni: "Cuando se termine la cuarentena, hacemos otra entrevista y te doy un beso, tipo ficción". Por su parte, el abanderado del macrismo agregó: "Muy bien, me preparo, salgo a correr diez días antes, tengo que entrenar un poco".