El piropo de Antonio Ríos que descolocó a Florencia Peña

El cantante tropical fue invitado al programa que se emite por América TV y se confesó en vivo.

Florencia Peña llevó adelante el último programa de la semana con la presencia de Antonio Ríos. En plena entrevista, el cantante se animó a confesarle algo que puso desconcertó a la conductora de América TV.

El atractivo del programa La Puta Ama fue el artista invitado para cerrar la semana: Antonio Ríos. Mientras se desarrollaba la entrevista, Florencia Peña realizó el clásico cuestionario de preguntas y respuestas a través del segmento "Las Rapiditas".

Allí se dio el momento para hablar de los inicios de su carrera musical, más precisamente, cuando la posibilidad de integrar una banda lo puso entre la espada y la pared con la pareja de ese momento. "Volví a la música”, contó Ríos.

Tiempo más tarde, la conductora lo desafió a cantar una canción. "A vos te haría diez temas”, le expresó sin tapujos. Inmediatamente y a capella, el cantante tropical le regaló unos versos: “Qué hermosa flor eres tú, mi amor. Mira que cuánto tardé para conocerte, hoy estoy feliz de poder encontrarte. Me enamoré de ti y tú aún no lo sabes”.

La situación quedó grabada por los ojos y oídos de todos, en especial los de Florencia Peña, quien se mostró agradecida por ser la inspiración del experimentado artista. "Quiero que me la dediques y que digas ‘esta canción se la hice a Florencia Peña’”, pidió la actriz.

Los amores de Antonio Ríos

En este contexto, el dato llamativo de la vida amorosa de Antonio Ríos es que tiene 20 hijos con 5 parejas diferentes. Por tal momtivo, Flor Peña quiso saber más al respecto. "Yo me casé a los 21 y prácticamente me sentí obligado a dejar la música. Dejé cuatro años, porque mi mujer era muy celosa", contó.

Sobre este tema, el cantante continuó su relato y sostuvo: "No sé si me enamoré, todos en ese momento buscábamos una piba buena, de su casa. En ese momento no las dejaban salir a las chicas, yo tenía tres hermanas y donde iban mis hermanas iba mi mamá. Y mi papá también con ellas”.

La terrible adicción que sufre Antonio Ríos

Antonio Ríos confesó tener un fuerte obsesión. Luego de años de carrera dentro del mundo de la música y al ser reconocido como uno de los artistas de cumbia más importantes del país, el cantante se animó a abrir su corazón y hablar en profundidad de la fuerte adicción que sufre desde hace ya algunos años.

El intérprete de Nunca me Faltes fue uno de los últimos invitados al programa que conduce Moria Casán por la pantalla de El Nueve y allí se sintió en un marco de confianza para hablar de su adicción que lo llevó a cometer varios errores a lo largo de su vida y de los cuales se arrepiente. Luego de la charla correspondiente a su carrera, la conductora indagó en la vida personal de Antonio Ríos y expuso un detalle muy particular sobre su privacidad. "Este practica como nadie el poliamor, porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo. Tenías como un harén pero tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres?", consultó Moria.

Fue frente a esta pregunta personal que Antonio Ríos encontró el espacio para hablar de su problema: es adicto al sexo. "Tenía que estar en un lado, después tenía que mentir a una para irme a otro lado", reflexionó el cantante de cumbia sobre el momento en donde más se le complicó controlar su obsesión. "Era una cosa que no podía parar", aseguró el artista.

"¿Vos sos adicto al sexo?", consultó intrigada Moria Casán, a lo que Antonio contestó de forma afirmativa. Luego de esto, el cantante no quiso profundizar más en el tema, pero aseguró que "no sentía que fuera algo que le hiciera mal". Cabe recordar que Ríos tiene 20 hijos, de los cuales 17 son biológicos y 3 "de corazón".