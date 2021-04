¿Qué fue lo que dijo la Negra Vernaci sobre su pasado junto al actor Luciano Castro?

Corría el año 2000 cuando, en el mítico programa de La Biblia y el Calefón, Elizabeth "La Negra" Vernaci y Luciano Castro coincidieron en la misma emisión. Allí comenzaron a generar buena onda y luego protagonizarían un romance que no muchos recuerdan. Y en las últimas horas, fue la conductora de Sobredosis de TV quien lanzó un picante comentario sobre aquella época en la que estuvo involucrada sentimentalmente con el famoso actor.

El detalle fue percibido por Intrusos, que mediante Rodrigo Lussich en la sección de Los Escandalones no dejaron pasar una frase que llamó la atención. "Ahí se coquetearon en público y después fueron pareja”, exclamó el uruguayo, haciendo alusión al momento en que Vernaci y Castro se conocieron para luego iniciar un romance.

“Ellos muestran ese momento, vuelven al piso, y 'La Negra' Vernaci tira una frase que vista de un hombre a una mujer sería condenada”, exclamó Lussich. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Elizabeth sobre Luciano Castro que provocó este momento en el aire de Intrusos?

Al regresar de un informe, y mostrarse en el mismo el momento en que Luciano Castro y Vernaci compartieron piso en el programa de Jorge Guinzburg, "La Negra" acotó: “Cómo se deterioró la televisión. Estamos todos más grandes, ¿no? Pero, ¡qué deterioro! Porque antes te regalaban un televisor, un auto, un viaje, te llevabas un pibe. ¡O sea… había de todo; pero ahora, nada querido!”.

Luciano Castro, incómodo en lo de Jey Mammón: "No soy tan boludo"

El reconocido actor Luciano Castro fue uno de los invitados de Jey Mammón en el programa Los Mammones, emitido por América. Y lo cierto es que, acompañado de Gonzalo Heredia, este protagonista se mostró un tanto incómodo y reacio a las preguntas realizadas por el conductor.

Sin ir más lejos, en un momento del envío, una de las figuras de la obra teatral Desnudos reconoció que nunca vio el programa al que fue invitado. Antes del segmento de las 24 preguntas, el actor consultó: "¿Estás son las 24…?".

"No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?", respondió Jey Mammón, en forma risueña e intentando generar un clima ameno. Por su parte, Castro respondió: "La verdad que no, sé de qué se trata y sé que le va muy bien".

En ese momento, Gabriel Schultz (panelista de Los Mammones) intentó romper el hielo asegurando que el programa "tampoco es El Señor de los Anillos". Sin embargo, Luciano Castro respondió de forma seria y contundente: "No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, muy tarde. Venimos de ensayar".