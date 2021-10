El picante encuentro de Jey Mammón con los jugadores de Boca: "¿Cuál te gusta?"

Jey Mammón recordó su experiencia cercana con el plantel de Boca Juniors, con quienes compartió un vuelo.

Jey Mammón recordó el picante encuentro que tuvo hace unos años con el plantel entero de Boca Juniors en un avión. El conductor de Los Mammones contó la divertida anécdota que incluyó a varios de los jugadores "Xeneizes" presentándose y preguntándole al humorista cuál integrante de todo el equipo le gustaba. "Yo estoy a full con el fútbol, chicos", aseguró Jey Mammón entre risas.

Desde hace años, Jey Mammón es protagonista de divertidas anécdotas gracias a su buena onda y todo el humor que despliega en cada uno de sus trabajos. Asentado como conductor en Los Mammones, además de conseguir que todos sus invitados se sientan cómodos y a gusto, el humorista suele contar las situaciones más insólitas que vivió a lo largo de su vida. Mientras en el ciclo de América TV hablaban del escándalo entre una actriz porno, Micaela Tinelli y su novio, Lisandro López, futbolista de Boca, Jey Mammón recordó una divertida anécdota que incluía al plantel "xeneize" de hace unos años.

"Una vez viajé con todo el equipo de Boca en un avión", comenzó contando el conductor, ante la sorpresa de todo el estudio. Después de aclarar que ocurrió hace muchos años, Mammón continuó: "Ellos me decían 'Hola, yo soy El Pelado Silva... Hola, ¿qué tal? Yo soy...'". Hasta ahí no se trataba de una historia muy particular, pero el conductor reveló la pregunta que le hicieron los jugadores, en confianza. "En un momento, me preguntaron '¿cuál te gusta?'", detalló Jey, que supo inmediatamente quién era su preferido.

"Yo les dije ‘el rubio de allá’. ¡Era (Nicolás) Colazo!", reveló muy divertido Jey Mammón, aunque quiso confirmar con Gabriel Schultz si podía ser, a lo que el panelista confirmó que en aquel momento, el defensor era parte del plantel xeneize. Sin brindar muchos más detalles sobre qué sucedió después, el conductor de Los Mammones reveló cómo fue su experiencia cercana con el equipo de Boca Juniors, que fue muy buena onda con él.

