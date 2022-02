El pésimo momento de Nati Jota en su debut en El Trece: "Me agarró un ataque"

A horas de debutar en 100 argentinos dicen, Nati Jota protagonizó una terrible situación de la que le costó muchísimo salir.

Frente a las extensas vacaciones que decidió tomarse Darío Barassi luego un año de trabajo en 100 argentinos dicen, la producción del programa planeó una serie de reemplazos para mantener intacta la esencia del programa sin cansar a los televidentes. Así es como, luego de que varios artistas pasaran por el puesto del conductor, Nati Jota se estrenó en este puesto, pero no todo fue color de rosas.

En diálogo con Por Si Las Moscas, el ciclo radial emitido por La Once Diez, la famosa influencer se sinceró sobre su paso por el programa y sobre todas las cosas que tuvo que enfrentar antes de su debut. Lo cierto es que pese a haber formado parte de varios shows televisivos importantes esta fue la primera experiencia de Nati Jota frente a la conducción de un programa de este tipo, por lo que los nervios se apoderaron de ella.

"Desde que supe que iba a ser parte traté de no mirarlo tanto para no condicionarme, y no adelantarme a lo que puede o no pasar, porque me iba a poner nerviosa", empezó por contar la periodista en esta entrevista. Sin embargo, desafortunadamente, la situación no se quedó en unos simples nervios, sino que Jota no pudo controlarse y terminó por protagonizar un pésimo momento que la angustió muchísimo.

"El día del ensayo del programa me agarró como un ataque, como una tos rara, muy nerviosa que no podía parar, trataba de seguir y me puse muy mal, empecé a llorar, lo pasé recién cuando me trajeron un té", se confesó Nati todavía bastante angustiada al respecto. Más allá de esto, aseguró que estaba muy contenta por el llamado de El Trece, del cual se enteró antes de ser convocada, ya que Darío Barassi se lo adelantó sin querer.

Por último, Nati Jota analizó su desempeño dentro de la pantalla chica y específicamente en este programa que obtiene altos números de rating cada día. "Siempre dije que me merecía mi oportunidad y ahora que me la dieron me preocupó bastante estar a la altura", empezó por analizar crítica la influencer, sin embargo, también dejó claro que "sabe que está haciendo algo que puede hacer" y que puede "mostrar algo de ella que a la gente le va a gustar".

Las críticas: el precio de ser una figura pública

En esta misma charla en Por Si Las Moscas, Nati Jota habló sobre el gran prejuicio que enfrenta por parte de la gente, el cual se ve reflejado en las miles de críticas que recibe a diario en sus redes sociales.

"Cuando me llegan dos, tres, cinco bardeos me resbala, pero cuando la agresión se pone masiva todavía no lo supero, no lo paso como si nada, y todavía me cuesta pasarlas", empezó por confesar Nati sobre la gran sensibilidad que tiene. Sin embargo, después admitió que prefiere no contestar ya que cree que eso no cambiará nada y prefiere aferrarse a las cosas buenas.