El perro de Graciela Alfano mordió a un hombre y tuvo que intervenir la Fiscalía

La mascota de Graciela Alfano, Beni, atacó a un vendedor de diarios y tuvo que intervenir la Fiscalía Penal Contravencional de la Ciudad.

Graciela Alfano vivió un inesperado episodio con su perro, llamado Beni, mientras paseaba por la calle. La actriz se encontraba por Las Heras y Sánchez de Bustamante cuando de pronto, su mascota mordió a un vendedor de diarios, también conocido como canillita. La situación terminó con la intervención del SAME y de la Fiscalía Penal Contravencional de la Ciudad.

De acuerdo con el SAME, el hombre sufrió una “excoriación leve”, es decir, una irritación cutánea para nada grave. Sin embargo, Alfano tuvo que enfrentarse a la Fiscalía. El informe oficial dice que el hombre contó que todo ocurrió “mientras limpiaba su puesto de diarios con un plumero”. “Fue atacado por un perro de pequeñas dimensiones que estaba siendo paseado por su dueña, tratándose la propietaria la ex vedette, modelo y actriz Graciela Alfano”.

“Personal de la Comisaría Vecinal 14C fue desplazado en horas del mediodía por el Departamento de Emergencias Policiales al cruce de Las Heras y Sánchez de Bustamante, donde se encontró con un hombre de 43 años herido con una mordida de perro”. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM) años atrás, Graciela había contado que adoptó a Beni después de haberlo rescatado de la calle.

“Lo habían apaleado, tenía el ojo salido pero lo operamos. Tenía la mandíbula partida en tres. Lo habían tirado de la escollera y había sobrevivido contra las piedras. Tenía terror y pánico al mar porque lo habían tirado en las olas”, relató la estrella. “Tuvo cinco meses de entrenamiento con él porque mordía a la gente. Era muy violento porque estaba asustado, lo habían maltratado”.

Graciela Alfano sobre el acoso que sufrió durante su etapa univeristaria

Recientemente, Alfano se convirtió en tendencia en las redes después de haber sido entrevistada en el programa A la tarde sobre una de las épocas más duras de su vida: cuando estudiaba en la Facultad de Ingeniería. “Mi vida siempre se trató de pelearme con los prejuicios, con todos. Creo que no hubo ninguno, desde mi época universitaria, que era una mujer en Facultad de Ingeniería, en medio de 5000 pibes”, comenzó.

“Me decían: ‘¿Por qué no te ponés un mameluco grande?’. Y yo me iba con esas calzas medio brillosas que se usaban en esa época. A las 8 de la mañana caía con esas calzas, me he llegado a poner una roja. Subía por Paseo Colón con mucha actitud, mucho pelo”, continuó la exvedette. “Y yo pensaba ‘que se la banquen’. Me decían de todo, pero de todo literalmente. Eran momentos donde te decían cualquier cosa. La belleza, la sexualidad de una mujer pesaban. Pero yo siempre digo que tienen que existir personas en la sociedad que tienen que bancarse esas cosas. A mí me dicen que no saben cómo me banqué eso, no sé, porque tuve que hacerlo”.