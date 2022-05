El peor momento de Luciano Pereyra: "No tenía ganas de vivir"

El artista contó cómo vivió en carne propia el problema de salud que casi le arrebata la vida.

Luciano Pereyra está en uno de los momentos cúlmines de su carrera, acaba de lanzar Una Mujer Como Tu, de la mano de los Ángeles Azules, canción que se convirtió en un éxito en cuestión de horas. Sin embargo, en medio de tanta gratitus profesional, el cantante recordó cómo fue el peor momento de su vida, el que lo tuvo al borde de la muerte.

Cabe recordar que en el año 2011, Luciano Pereyra vivió un momento límite que lo puso al borde de la muerte. Le detectaron un divertículo en el esófago, algo que no suele ser muy habitual y que requiere una cirugía. Lo operaron pero luego una complicación terminó con un problema pulmonar que lo dejó internado por más de un mes, en medio del cual estuvo durante diez días en coma farmacológico.

En diálogo con Mediodía Noticias, como parte de la sección Tropezón no es Caída, Luciano Pereyra contó de primera mano cómo fue vivir esa terrible situación que estuvo a punto de arrebatarle la vida: "Como le puede pasar a cualquier ser humano. Fue una operación que se complicó y que me mantuvo 35 días internado. Con 10 días en coma farmacológico, momentos durísimos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de momentos de decir ‘¿por qué a mí?’. Y después de ‘¿Por qué a mí no?’. Entender toda esa situación, entender mucho más a mis padres lo difícil que fue para ellos ver a un hijo en ese estado"

Luciano Pereyra recordó que fue su hermana del corazón quien le sostuvo la mano durante toda la internación. Que de hecho por momentos le decía "No sabés cómo me dejaste la mano". El artista recuerda que se la apretaba con todas sus fuerzas, pero aún así, ella permanecía a su lado, sin dejarlo solo ni un minuto.

Luciano Pereyra reveló el origen de la canción "Tu Mano"

Casi como si fuese un logro, o mejor dicho una batalla ganada, Luciano Pereyra supo darle su toque personal a esta difícil situación que pudo superar. El artista utilizó su talento para convertir su proceso en canción, y así es como nació Tu Mano. Esta canción que al volver a los escenarios lo emocionaba hasta las lágrimas.

Luciano Pereyra expresó: "En ese estado hago una canción que se llama Tu mano, que es la historia tal cual me pasó a mí. Por momento no tenía ganas de vivir, no tenés ganas de seguir con esta situación porque te duele todo, tenés cables por todos lados, pero siempre hay una mano, siempre hay familia. En un aeropuerto, en 45 minutos, escribí la letra".