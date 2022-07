El Pelado López empieza un nuevo proyecto televisivo en Telefe: de qué trata

El famoso conductor abandonó las noches de América TV por un proyecto muy diferente a lo que suele hacer al aire del canal de la familia.

Guillermo "El Pelado" López regresará a la pantalla chica con un nuevo proyecto en Telefe. El famoso conductor retomará sus actividades en televisión a unos meses de haber finalizado el ciclo Santo Sábado por América Tv, pero esta vez fue convocado para realizar un programa totalmente diferente a los que suele llevar a cabo.

Tras finalizar varias exitosas temporadas del ciclo que conducía en los fines de semana en América, López se enfocó en sus proyectos personales y en diferentes trabajos. Sin embargo, ahora volverá a la televisión con una propuesta distinta a sus programas anteriores. Según informó el Diario Show, el conductor fue convocado por el canal de la familia para llevar adelante un nuevo formato de entretenimiento nocturno y semanal.

Pese a que no trascendió información con respecto al contenido del programa, el mismo medio publicó que se trata de un segmento de juegos y entretenimiento para toda la familia. Aunque todavía se están ultimando detalles, los planes de la señal serían poner el formato los días sábado por las tarde, justo antes de Pasapalabra, ciclo que Iván De Pineda lleva a cabo.

Por otro lado, Diario Show especificó que Telefe continuará con los cambios en su grilla gracias a los altos números de rating que obtienen a diario. Mientras que en la semana, La Voz Argentina logra liderar el prime time nocturno; PH: Podemos Hablar también lo hace durante los sábado. Además, El último Pasajero ayuda al rating del canal, motivo por el que la producción realizará más episodios de los pautados en un principio.

El Pelado López habló del maltrato de Pergolini: "Era mejor correrse"

Guillermo "El Pelado" López reveló en una reciente aparición televisiva cuál era su relación con Mario Pergolini cuando trabajaba en CQC y tuvo un sincericidio. En diálogo con Florencia peña, el conductor de televisión contó un secreto de la personalidad de Pergolini y dio cuenta de la relación que tenía con él.

“Con Mario me llevo increíble. Lo mejor de trabajar con él fue que ni bien entré, me dijo: ‘Ahora te van a decir que sos un crack. Chicas que no te daban bola ahora quizá sí, si te creés eso, sos un boludo sino te va a ir bien. Disfrutá de todo lo que sucede”, comenzó su descargo López, en alusión a su vínculo con Pergolini en los años que hacían Caiga Quien Caiga.

El presentador continuó en referencia a los aspectos negativos de la personalidad de Pergolini: “Algo malo es que Mario es de carácter fuerte, bravo, cuando se cruzaba era mejor correrse. Fui testigo de eso el día que hizo su último CQC, fue un momento muy duro para él, pero tengo muy buena onda”.

“Mi preferido era Andy (Kusnetzoff), que fue previo porque cuando Andy salió entré yo. Cuando yo entré, Andy no paraba de castigarme en la radio y yo me defendía, pero un día se acercó a mí en una fiesta de Telefe y se terminó el asunto. Después contamos todo en PH”, explicó López y aseguró que en un principio su vínculo con el conductor de Perros de la Calle no era bueno.