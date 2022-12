El pedido de Rodrigo de Paul que habría enfurecido a Camila Homs: "Mandámelos con la niñera"

Revelan la conversación telefónica que Rodrigo de Paul y Camila Homs habrían tenido cinco días antes de la final del Mundial Qatar 2022.

Camila Homs y Rodrigo de Paul están enfrentados una vez más y se dieron a conocer detalles de un reciente llamado telefónico que habrían tenido, en el que habrían discutido por sus dos hijos en común.

Según trascendió, el futbolista llamó por teléfono a Camila antes de la final del Mundial Qatar 2022 para pedirle que enviara a sus hijos en un avión con una niñera, para poder festejar con los niños en caso de que la Selección Argentina ganara.

A la modelo no le habría gustado nada esto, ya que se lo pidió a último momento y además no le parecía una buena idea que sus hijos viajen con la niñera, especialmente porque su bebé tiene apenas 1 año. "A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'", contó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

"Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", sumó la panelista. Además, agregó que el bebé tiene un año y que "el rapero de Camila también fue que la niñera tiene 22 años, pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final".

Esto explica por qué Camila había publicado justo después de la victoria de la Selección Argentina una foto haciendo "fuck you" en sus historias de Instagram, junto con la frase: "Nada para decir. ¿Ustedes bien?". Tal como lo intuyeron sus seguidores, la modelo estaría muy enojada con De Paul.

Por otro lado, en las redes sociales miles de usuarios criticaron a De Paul por haber estado con Tini Stoessel en los festejos en lugar de haber estado con sus hijos durante los festejos, a diferencia de los otros futbolistas, quienes se mostraron con sus pequeños. Por otro lado, otros usuarios acusaron a Homs de haber sido la que impidió esto. Sin embargo, esta nueva información explicaría por qué Homs no llevó a los niños a Qatar.

Las reacciones en las redes sociales por el conflicto entre Camila Homs y Rodrigo de Paul