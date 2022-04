El palazo de Marcelo Polino a Rodrigo Lussich: "Era mi amigo"

Marcelo Polino se la pudrió en una entrevista a Rodrigo Lussich y hasta le hizo un fuerte reclamo. Qué pasó entre ambos "amigos".

Marcelo Polino se la pudrió a Rodrigo Lussich a pesar de que ambos se llevan bien hace mucho tiempo. El exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) condujo otro programa de Polino Auténtico (Radio Mitre, AM 790) y liquidó sin piedad al líder de Socios del espectáculo (El Trece).

En la emisión del miércoles 6 de abril de 2022, Marcelo aprovechó que estaban hablando acerca de la batalla mediática entre él mismo y Ángel de Brito para pasarle una factura al uruguayo. Entonces, muchos se preguntaron si se trató simplemente de una broma o si perdieron realmente diálogo entre ambos.

Marcelo Polino liquidó a Rodrigo Lussich: "No me escribe más"

Al mando de Polino Auténtico, el ex Flor de equipo (Telefe) debatía con sus compañeros del programa acerca de la farándula y de la televisión argentina actual hasta que llegó el tema de su colega. Entonces, no tuvo ningún problema para decir: "Rodrigo Lussich era mi amigo, pero desde que es tan exitoso se va a Brasil y no me escribe más...”.

Ante la risa de quienes estaban con él en el estudio, Polino se animó a revelar un deseo al respecto: “Así que el sábado que viene quiero una nota con Rodrigo... ¡Por favor!”. Allí fue cuando irrumpió Mariana Brey, compañera de los dos involucrados en sus respectivos ciclos, y pidió que Lussich “no se haga el difícil porque se pudre todo”.

Marcelo Polino vs. Ángel de Brito: qué pasó

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter mencionó en su perfil algo que había dicho Marcelo en la radio. El comunicador aseguró al aire que "hay gente que llega a los tres puntos (de rating) y se va a brindar con aperol a la esquina", en referencia supuestamente a "Angelito". "Es una basura", lo criticó este usuario, quien a su vez arrobó a De Brito.

Entonces, Ángel citó ese tuit y escribió irónicamente con relación a Polino: "¿Al que rajaron de Lozano (Cortá por Lozano) porque los hundía cuando aparecía? ¿O al que no le dieron la conducción de Flor de Equipo? Jajajajajaja". Estos periodistas sostienen una feroz disputa mediática desde hace bastante tiempo, a pesar de que fueron jurados en ShowMatch en varias temporadas en el concurso de baile de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito, furioso contra Marcelo Polino en Instagram.

Encima, De Brito siguió a pura furia en las historias en Instagram. En su habitual sección de #ÁngelResponde en la que contesta las consultas de sus fanáticos sin dar los nombres, uno de ellos le preguntó: "¿Qué le pasa a Polino con Yanina (Latorre) y con vos?". Allí, el líder de LAM simplemente atinó a reaccionar con las letras de algunas canciones y posteó: "Envidia, me muero de celos y envidia pensando en la forma en que él te acaricia y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya".