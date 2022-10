El padre de L-Gante rompió el silencio y destrozó al cantante: "Dolido"

El padre de L-Gante rompió el silencio y respondió a las duras declaraciones que hizo el cantante en su contra.

El padre biológico de L-Gante rompió el silencio en una charla televisiva y no dudó en apuntar contra el cantante, con quien no tiene relación desde que el músico tiene 5 años. "Me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido", aseguró Miguel Ángel Prosi, quien también apuntó contra la madre de Elián.

Desde que comenzó a hacerse conocido para el público en general, L-Gante dejó en claro que su madre ocupa un lugar muy especial en su vida. Además, también contó en diversas oportunidades que no mantiene ningún tipo de vínculo con su padre, a quien no ve desde que tiene 5 años.

Pero en las últimas horas, el propio Miguel Ángel Prosi rompió el silencio en una entrevista que reprodujo Socios del espectáculo y fue durísimo con su hijo. "Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más", aseguró el padre de Elián Valenzuela.

Prosi también remarcó que sí mantiene un vínculo más cercano con Claudia, la madre del cantante, aunque aclaró que no hablan del músico. Respecto a por qué se distanció de su hijo, el padre de L-Gante reveló que una vez fue a la casa del músico cuando era niño y su madre estaba con su pareja de entonces. "En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso", detalló.

"Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo", agregó Prosi. Además, reconoció que escuchó y no le gustaron nada las declaraciones que hizo L-Gante sobre él y su relación.

"Me dio ganas de hablar y yo no soy de hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo", sumó el hombre. Para cerrar, Miguel Ángel Prosi aseguró que tanto Elián como Claudia no tienen por qué hablar de él y menos con "ese desprecio": "Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido".

La fuerte decisión de L-Gante tras la detención del novio de Tamara Báez

En la madrugada del martes, Despre fue detenido por querer entrar a un boliche con una pistola 9 milímetros semiautomática de la que no tenía la documentación correspondiente. Consultado por el cronista de Socios del espectáculo, el abogado de L-Gante dio su opinión profesional respecto a la detención del novio de Tamara Báez: "No debería quedar en libertad porque la pena en cuestión es de 3 años y seis meses de mínima, es decir, no es un delito excarcelable".

"Podría haber sido un desastre", agregó durísimo el letrado. De la misma manera, Cipolla también contó qué siente L-Gante ante esta inesperada situación: "Hoy lo hablé con Elián y está bastante preocupado por este tema. Él se muestra dentro de la casa, se muestra con su bebé...".

Inclusive, el letrado detalló que la detención de Despre podría tener consecuencias legales para Tamara Báez: "La verdad es que vamos a tener que tomar medias judiciales respecto de este tema". "Me pareció una locura, cuando se lo acusaba que mi cliente era el violento, al final resultó que las cosas se dan vuelta", concluyó Alejandro Cipolla en su charla con Socios del espectáculo.