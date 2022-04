El pacto desconocido entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: los detalles

Mica Viciconte habló sobre el acuerdo que debió hacer con Nicole Neumann.

Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero terminaron su relación, tuvieron varias discusiones fuertes en torno a la crianza de sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana. Por otro lado, Nicole también tuvo varias asperezas y peleas públicas con Mica, la madrastra de las nenas. En este contexto de cruces constantes, tuvieron que sentarse a discutir un tema importante y no les quedó más opción que hacer un pacto.

Resulta que las hijas de Cubero y Nicole tenían muchas ganas de acompañar a Mica en la final de MasterChef Celebrity, reality en el que se terminó consagrando como ganadora. Cuando entraron al estudio, varios seguidores del programa se preguntaron cuál habría sido la postura de Neumann con respecto a esto. Más tarde, Viciconte salió a hablar y explicó que tuvo que hacer un acuerdo con la modelo para que las niñas fueran al programa.

Ante las acusaciones de que Fabián y la campeona de MasterChef habían llevado a las nenas sin haberle consultado a Nicole previamente, la ex Combate expresó, en diálogo con TeleShow: “Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”.

Así, quedó más que claro que tuvieron una conversación al respecto con Neumann. “Me encantó que vinieran. Les pregunté a ver si querían porque sino invitaba a mi familia, pero me dijeron que sí, que estaban contentas. Lo viví con bastantes nervios porque era la primera vez que me encontraba cocinando en una final con las nenas y con Fabi”, cerró la ganadora de MasterChef, quien está a punto de dar a luz a su primer hijo con Cubero, Luca.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la presencia de sus hijas en la final de MasterChef Celebrity

A Nicole también le preguntaron cómo se sintió viendo a sus hijas en la pantalla chica, especialmente porque meses atrás ella y Cubero habían firmado un acuerdo legal para proteger la intimidad de sus hijas. Incluso, ambos tenían prohibido publicar los rostros de las nenas en sus redes sociales. Ahora que levantaron el acuerdo, la situación es completamente distinta y, por primera vez, las tres niñas aparecieron en televisión.

Según contó Neumann, ni siquiera prendió la tele para ver a sus hijas porque no ve televisión y porque, además, en ese momento estaba trabajando. “¡De verdad! Estaba trabajando, estaba en la gala del Colón y de verdad que no miro tele. No me miro ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente. Nunca le presto atención a esas cosas”. Por último, dejó en claro que lo único que le importa es ver a sus hijas felices. “Mis únicos gestos son hacia mis hijas. Lo que a mis hijas las haga feliz, como digo siempre, a mí me van a hacer feliz”, cerró.