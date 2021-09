El nuevo programa de Marcelo Tinelli en El Trece

El conductor de televisión llevará una nueva apuesta a la televisión. Ángel de Brito ofreció información exclusiva sobre el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli se anima a innovar una vez más y está a punto de estrenar un nuevo ciclo en El Trece. Se trata de Hogar dulce hogar, un programa que será llevado adelante por Eugenia Tobal y Federico Bal, sobre el que hubo un sinfín de especulaciones por la posible conducción de Laurita Fernández. Un reciente tweet de Ángel de Brito derribó los rumores de reencuentro entre la bailarina y el hijo de Santiago Bal.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió el flyer del ciclo que próximamente saldrá al aire por El Trece y, de esa manera, dejó a un costado las expectativas de todos los fanáticos de Fede Bal y Laurita Fernández, ante la caída de la versión sobre el posible reencuentro laboral entre las celebridades. Como no podía ser de otra manera, los comentarios ante el posteo de Ángel de Brito lo reclamaron, aunque muchos estuvieron a gusto con la dupla Bal-Tobal.

El enojo de Ángel de Brito y Federico Bal

En los últimos días, Ángel de Brito y Federico Bal mostraron cierta animosidad ante las cámaras. El hijo de Carmen Barbieri arremetió contra el periodista: “Nos sacamos una foto. Pero hay un tema de que Ángel, a veces cuando le escribís no puede contestar. Justo un domingo al mediodía. Yo entiendo que necesite desconectar, pero necesitaba que me conteste ese domingo”.

“Tu jefe me habla por la cámara en vivo. Y como el programa estaba empezando, ocupé mi lugar, y si él quiere hablarme que lo haga en vivo”, continuó el actor, en diálogo con Maite Peñoñori, notera de Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “Pasó algo, necesité hablar con Ángel. Estamos en contacto en tantos momentos que justo me dijo 'no puedo hablar en este momento”.

El ganador de Bailando por un sueño hizo alusión a la forma de llamarlo que tiene Ángel de Brito: “Entonces le dije 'Ok, vamos a hacer así. Así va a ser nuestra relación a partir de ahora'. Es una forma de decirle que si queremos hablar, vamos a hablar en vivo. Él sabe lo mucho que lo quiero, y aunque me diga 'Carmencito' para mí es un placer, tengo re salidas de mi mamá, así que me puede decir 'Carmencito' cuando quiera”.