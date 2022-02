El nuevo desafío de Robertito Funes: "Nueva era, nueva gente, nueva vida"

Tras su salida de C5N, "Robertito" Funes Ugarte celebra el estreno del nuevo programa que conducirá en A24.

Se sabía que Roberto "Robertito" Funes Ugarte, uno de los periodistas más reconocidos de C5N, iba a abandonar el canal en busca de nuevos horizontes. Ahora, A24 confirmó que lo tendrá dentro de muy pocos días en la conducción de El Diario de la Tarde junto a su nueva compañera de equipo, Mariana Contar.

De acuerdo con la información que había trascendido hasta el momento, a Funes le habían ofrecido varias propuestas laborales pero lo que lo cautivó de A24 fue la promesa de tener su propio programa. A partir del próximo lunes 21 de febrero, el periodista arrancará esta nueva etapa en El Diario de la Tarde, de lunes a viernes de 15 a 17 horas.

“5 días nada más, 5 días y llegamos!!! Nueva era, nueva gente, nueva vida”, escribió Roberto a través de su cuenta personal de Twitter, que se llenó de saludos de felicitaciones por parte de sus seguidores, entre ellos la conductora Agostina Scioli. “Gracias, mi querida Agostina. Mirar para adelante y vivir el presente. Te quiero”, le respondió Funes.

Por qué Roberto Funes García decidió irse de Sobredosis de TV en C5N

En su discurso de despedida de Sobredosis de TV, el ciclo que conducía en C5N, le había explicado a su público que sus motivos de renuncia tenían que ver con algunos cambios que surgieron en el ciclo y que no le convencían, hasta el punto que dejó de interesarle seguir trabajando ahí. “El programa perdió humor y no lo quiero hacer más. Es un ciclo que se terminó, se tornó muy político y yo no lo esquivo a eso. Creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor y al sacar eso ya me dejó de interesar”, expresó durante una entrevista en el programa de radio Por si las Moscas.

“Ellos no me pidieron nada, pero al sentir que está siempre parecido le sacamos la cuota de humor, y yendo siempre en vivo es un estrés. Por eso tomé esta decisión”, agregó. En otra entrevista en el ciclo radial Agarrate Catalina, explicó que cuando notó este cambio de rumbo del programa inmediatamente supo que quería irse. “Se volvió muy político y eso me incomodó. Percibí que el programa iba por otro rumbo, no el del humor, no el de la ironía. Y dije: ‘Chau’”, sentenció.

A través de sus redes, Funes había expresado en un tweet lo libre que se sentía tras haber tomado esa decisión: “Por suerte todo tiene un final. Libre y más liviano se recorre mejor el camino. Y para el 2021, algo mejor está al llegar. Gracias por todos los mensajes lindos”.