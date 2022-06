El novio de Pepe Cibrián apuntó contra Georgina Barbarossa: "Me dolió"

El joven lapidó a la actriz por haber criticado su rol como pareja de Pepe Cibrián. Nahuel Lodi habló tras ser tildado de oportunista por Georgina Barbarossa.

El esposo de "Pepito" Cibrian lo defendió tras las acusaciones que Georgina Barbarossa habría hecho en su contra. El joven contó cómo vivió la fiesta de casamiento con el hijo de José Cibrián y Ana María Campoy y reveló cuál es su percepción ante los dichos de la actriz.

"Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen", enunció Barbarossa en su ciclo de televisión, A La Barbarossa, a modo de consejo a su íntimo amigo.

Nahuel Lodi, el ahora marido de Cibrián, se expresó al respecto en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi y Nicolás Peralta en la radio AM 540. "Estábamos felices pero él estaba muy nervioso. Venía tranquilo hasta que dos días antes de la fiesta empezó a temblar de los nervios. Pensé que Pepe iba a estar más relajado pero fue un momento muy especial porque uno no se casa todos los días", soltó el joven . Y agregó: "Fue una noche inolvidable y lo viví como un día mágico desde que me desperté. Hubo muchas sorpresas en la fiesta, estuvo mi familia y mis amigos de siempre así que fue increíble".

El descargo de Nahuel Lodi sobe las palabras de Georgina Barbarossa

"Georgina no es amiga mía sino de 'Pepe'. Cada uno tendrá sus motivos para explicar su ausencia. A mí me molestó mucho y me dolió lo que dijo en su programa al aire porque no es una persona cualquiera sino que es amiga de Pepe. Yo no le permitiría a un amigo que diga lo que dijo ella públicamente y que hable mal de mi pareja", pronunció Lodi y aseguró que no le sorprendieron los dichos de Georgina ya que no la conoce. "Sé que la gente de la tele dice cualquier cosa para hacer un programa. Pero reconozco que me dolió porque es muy allegada a Pepe y lo lastimó mucho a él. De otra persona no me importaría pero sé que a Pepe le dolió", relató el joven.

Nahuel reveló que él y "Pepe" no miran televisión, por lo que no vieron el momento en que Georgina habló sobre su relación en vivo, pero les llegaron mensajes de personas allegadas que les contaron al respecto. "'Pepe' tiene a Ale Andolfi, que es su agente de prensa y lo pone al tanto de todo lo que se dice".