El momento más difícil de La China Suárez: "Me lastima muchísimo"

La famosa actriz abrió su corazón y se refirió a cómo la afectan a nivel personal los niveles de exposición mediática.

"La China" Suárez abrió su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida. Pese a que ya hace unos meses de encuentra en un momento sumamente feliz tras confirmar su relación con RusherKing y lanzarse como cantante, la artista aseguró que hasta unos meses su vida no era con todo de color de rosas.

Este domingo 23 de octubre, Suárez asistió como invitada al ciclo Almorzando con Juana, conducido por Juana Viale y emitido por la pantalla de El Trece. Allí la famosa cantante habló sobre el gran nivel de exposición mediática que sufre y reveló cómo repercutió en su salud mental durante los momentos en donde recibió más críticas.

"La verdad es que no siempre estoy bien", reveló "La China" sobre la gran cantidad de críticas que recibe en los medios. "Uno por momentos se acostumbra. Yo ahora estoy más estable, en un buen momento personal", continuó Suárez. Además aseguró: "Es un juego, ¿pero hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?. Me lastima muchísimo, es impotencia".

Por otro lado, la actriz enfatizó en que muchas veces su familia le pide que salga a contestar, pero muchas veces ya no sabe qué es lo conveniente para su salud. En ese sentido, Suárez añadió: "Tenemos que evolucionar, no está bueno. Yo llegué a tomar medicación". Por último sentenció: "Lo que pasa es que por ahí la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada y eso me jugó muchas veces en contra, porque es 'démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable".

"A veces es tanto el nivel de información e invento constante, que ya no me dan las horas del día para mandarme la cantidad de cagadas que dicen que me mando", enfatizó entre risas. Por último sentenció que lo que más la ayuda a sobrellevar las situaciones es "su entorno".

Wanda Nara aniquiló a La China por acostarse con Icardi: "Zorra"

Wanda Nara dejó de lado -por un momento- las suposiciones de romance que la vinculan a L-Gante para llevar claridad a uno de sus mayores polémicas del año pasado, y por la cual terminó enemistada con Eugenia "La China" Suárez. La empresaria rompió el silencio y habló por primera vez del encuentro íntimo de su ex, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz, explicando por qué la llamó "zorra".

La mediática que integró el jurado del reciente big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe) eligió LAM (América TV) como vía para emitir un descargo contra "La China" y por medio de mensajes enviados a Ángel de Brito habló por primera vez de la encamada de Icardi y la actual pareja del trapero Rusherking. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París", escribió Wanda en el mensaje leído por el conductor.

"Me dijo que quería venir a visitar París, por eso fue la zorra. Creo que me quedé corta, porque el llamado y saludar a mis hijas, y decirnos 'las quiero ver en París pronto' es más que de zorra. Pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así", agregó el conductor, reproduciendo las palabras de la mediática. Por su parte, Yanina Latorre no dudó en ponerse del lado de Wanda, al igual que el resto del panel de "angelitas".