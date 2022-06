El mal momento de Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "Me cuesta"

Ricardo Montaner protagonizó un doloroso momento en La Voz Argentina 2022 y decidió hacer un descargo en plena transmisión del programa de Telefe. Qué le pasó al cantante y jurado del ciclo televisivo.

Ricardo Montaner protagonizó un particular momento en plena transmisión de La Voz Argentina. Un participante entonó un tema de Ricardo Arjona y el cantante no pudo contener la emoción al brindarle una devolución. En dicho marco decidió sincerarse y compartir sus sentimientos personales en el programa de Telefe.

En la edición del pasado jueves 16 de junio, Leonardo Jurado se subió al escenario de La Voz y cantó "Tarot", tema compuesto por Arjona. Con absoluta pasión, el joven interpretó dicha canción y logró cautivar tanto a Montaner como a Soledad "La Sole" Pastorutti, quienes no dudaron en presionar el botón rojo.

Inmediatamente después de que terminar el tema, Ricardo tomó la palabra y reveló qué fue lo que le produjo el show que brindó Leo: "Me hiciste entrar en un ambiente... como de tristeza. Transmitiste eso". El participante reaccionó y le indicó: "Era un poco la idea... dar el mensaje de que, a veces, todos nos hundimos o pensamos en entrar en esa oscuridad. Y es un mensaje como para que despertemos y pensemos que siempre hay una solución para todo". Y resaltó: "La canción habla un poco de eso".

Visiblemente emocionado, y tras enterarse que Leo tenía 28 años, el famoso cantante expresó: "¿Tú sabes que pareces como de 18? Te lo digo con buena onda, das como la impresión de que eres un niño, que lo eres..., pero que vas como un niño que camina tratando de encontrar tu camino y tu propia plataforma, tu huella".

Con la voz entrecortada, Montaner abrió su corazón y confesó que le hizo pasar un momento muy fuerte y doloroso: "Me dio tristeza escucharte. Esa tristeza que transmite alguien que sabe transmitir. Me hiciste caer en el ambiente que propiciaste con tu interpretación, y ahora me cuesta cambiar de tema". Y concluyó: "Si viene otro participante con un tema más arriba, me costaría entrar después de este ambiente que sembraste en mi corazón".

Finalmente, Ricardo Montaner lo invitó a sumarse a su equipo. Lo propio hizo "La Sole", quien también lo elogió: "Me gustó mucho tu color de voz. Reparé más en eso que en la canción. No sé si me generaste tristeza, pero sí me lo transmitiste. En un artista no puede faltar eso. Es muy lindo lo que hiciste". ¿Qué decisión tomó Leonardo? Eligió al autor de "Tan Enamorados" y de "Déjame llorar", entre otros grandes hits.

Ricardo Montaner destrozó a La Sole en La Voz Argentina

Todo sucedió durante la audición de Naiquén Galizio, una cantante de 32 años que deslumbró con su timbre de voz y la gran entonación. Hacia el estribillo del tema, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner decidieron darse la vuelta al mismo tiempo para invitar a la concursante a formar parte de sus respectivos equipos, pero La Sole tomó una rápida decisión: bloqueó al cantautor.

Esta nueva opción que brindó la producción, permite que los jurados bloqueen a sus compañeros cuando crean que son sus mayores rivales y esto los inhabilita a que los participantes elijan ese equipo, incluso si se había dado vuelta. Por este motivo, cuando Montaner vio que Soledad Pastorutti lo bloqueó, no pudo ocultar su bronca: "Es mía, ¡Ay me bloquearon, carajo!".

Apenas terminó la presentación de Naiquén, Montaner se levantó y fue a abrazar a la participante. "Alguno de estos me bloqueó, creo que fue La Sole con esa cara de mosquita muerta. Pero decime la verdad, ¿vos te ibas a venir conmigo verdad?", indagó el cantante luego de lanzar la fuerte acusación contra su compañera.