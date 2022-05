El mal momento de La China Suárez tras pasar la noche con Rusherking en un hotel

"La China" Suárez vivió una incómoda situación con Rusherking tras pasar la noche juntos en un hotel.

“La China” Suárez fue vista saliendo de un hotel de Recoleta con el cantante Rusherking. Aunque todavía no blanquearon su relación, ya van varias veces que se los ve juntos en lugares públicos. Esta vez, vivieron un incómodo momento mientras se retiraban del establecimiento y el video del episodio se volvió viral en las redes sociales.

A pesar de que tanto la exestrella de Casi Ángeles como Rusherking evitan hablar sobre su vínculo, una vez más fueron vistos en la vía pública juntos como si ya no les importara esconder su amor. Esta vez, en un hotel porteño en el que pasaron la noche juntos. Sin embargo, a la salida se llevaron una sorpresa inesperada.

Desde el Wandagate, el escándalo entre “La China”, Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz no tiene respiro: los periodistas de espectáculos, especialmente los de LAM (América), la persiguen por cada lugar que va y esta vez no fue la excepción. En el video del momento, se ve a un cronista del programa perseguirlos por toda la cuadra entera hasta finalmente consiguen un taxi y logran escaparse.

Cuando salieron del hotel en busca de sus autos, una grúa justo se los estaba llevando. Es por esto que no pudieron escaparse tan pronto de las cámaras de LAM, que filmaron cada uno de sus movimientos mientras el movilero increpaba a Suárez para conseguir alguna declaración sobre su romance. Después de algunos minutos, pararon un taxi y se fueron.

La guerra judicial entre “La China” Suárez y LAM

Después de haber enviado una carta documento a LAM sin haber obtenido respuesta, ya que en el programa siguieron hablando sobre su vida privada, “La China” se contactó con un abogado para llevar el tema a la Justicia. Recientemente, hizo un descargo al respecto a través de un video de sí misma hablándole a la cámara.

"Me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero siempre yo, del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, porque me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución”, comenzó Suárez. “Nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, me pone nerviosa. Encontré este hilo, que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y que lo voy a compartir”, agregó.

En este sentido, la actriz reconoció haber cometido muchos errores en su vida privada pero que nada de eso quita la persecución que está sufriendo por parte de LAM. “Aunque a veces diga que las cosas no me afectan, o tenga una coraza muy grande porque no me queda otra, es feo, es doloroso y me siento avergonzada. Muchas veces me siento triste y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso”, señaló.

Por último, destacó que “lo peor ya pasó” y que está muy cuidada por gente de su entorno que la acompaña en los momentos más difíciles. Además, adelantó que su abogado está trabajando en el asunto. “Un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo, y siempre voy a estar muy agradecida. Me representa un abogado que es muy humano, me está ayudando mucho, y estamos avanzando. Y ojalá que esto funcione, y que nadie más pase por esto”, cerró.